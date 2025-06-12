Во всем мире фиксируют масштабные сбои в работе Google, Discord, Spotify, Amazon, Snapchat и других сервисов: что происходит

Вечером 12 июня по всему миру фиксируются массовые сбои в работе интернет-сервисов. В частности, не работают, или работают с ошибками в работе сервисы Google, Discord, Spotify, Amazon, Snapchat, Twitch и так далее.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Downdetector. Пока никаких комментариев от представителей указанных сервисов не было.

Сейчас в Google и Google Cloud наблюдаются сбои в работе сайтов и соединения. В Discord пользователи жалуются на работу приложения.

Как говорят специалисты в сети, причина сбоев в том, что у хостинг-провайдера Cloudflare перестала работать авторизация. Именно поэтому значительная часть интернета работает с ошибками и сбоями.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июня в работе ChatGPT также произошел масштабный сбой, проблема возникла в разных странах мира. В частности, платформа отображала сообщения об ошибке и долгое время обрабатывала запросы.

Также проблемы с ChatGPT фиксировались и 23 января 2025 года. Тогда сервис перестал открываться у многих пользователей из разных стран. Сбой в работе наблюдался также в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!