В работе ChatGPT произошел масштабный сбой: что известно

Чат ChatGPT днем в четверг, 23 января, перестал открываться у многих пользователей из разных стран. Сбой в работе наблюдался также в Украине.

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Люди массово сообщали об ошибке, отображаемой при попытке открыть виртуальный помощник с генеративным искусственным интеллектом. В Украине чаще всего это была надпись: "Веб-сервер сообщил об ошибке неправильного шлюза".

Некоторые видели предупреждение "Невозможно начать беседу". Также на экране появлялось следующее: "Что‑то пошло не так при генерации ответа. Если эта проблема сохраняется, свяжитесь с нами через наш справочный центр на help.openai.com".

В интернете жаловались на проблемы с доступом к сервисам OpenAI жители разных стран, включая США, Канаду, Данию, Великобританию и другие.

В компании OpenAI подтвердили сбой. На его решение ушло чуть больше 30 минут, но мониторинг ситуации продолжался.

Предыдущий раз в OpenAI были трудности днем ранее, 22 января 2025 года. Тогда некоторые пользователи не могли войти на platform.openai.com. Также происходили ошибки загрузки файлов у пользователей API и ChatGPT.

Как писал OBOZ.UA, главный исполнительный директор лаборатории исследований искусственного интеллекта OpenAI, создатель революционного ChatGPT Сэм Альтман предсказал появление AGI, также известного как суперинтеллект. Ученый верит, что этот прорыв произойдет уже в 2025 году.

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