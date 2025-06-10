В работе ChatGPT произошел масштабный сбой: проблемы возникли в разных странах мира

Во вторник, 10 июня, в работе ChatGPT произошел масштабный сбой, проблема возникла в разных странах мира. В частности, платформа отображает сообщения об ошибке и длительное время обрабатывает запросы.

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Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает качество работы сервисов. Там указано, что 92% пользователей столкнулись с проблемами на сайте, а еще 7% – в приложении на смартфоне.

На графике можно наблюдать, что проблемы появились в 10 часов утра 10 июня. Пользователи ChatGPT сообщали об ошибке "Что-то пошло не так" при попытке загрузить чат или получить ответ.

На официальной странице статуса OpenAI указано, что платформа фиксирует рост количества ошибок и задержек в работе ChatGPT, Sora и API. По состоянию на 13:00 сервис классифицирован как испытывающий частичный сбой.

Хотя некоторые пользователи все еще могут работать с ChatGPT, платформа функционирует медленнее, а ответы поступают с задержкой, другие совсем не могут загрузить чат.

Сейчас OpenAI продолжает выяснять почему произошел сбой, однако точная причина и прогнозируемые сроки устранения проблем не сообщаются.

Напомним, проблемы с ChatGPT фиксировались и 23 января 2025 года. Тогда сервис перестал открываться у многих пользователей из разных стран. Сбой в работе наблюдался также в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ChatGPT основываясь на анализе заявлений западных лидеров и динамики международной безопасности, указывает на период с 2027 по 2030 годы как на наиболее вероятный для потенциальной агрессии России против НАТО.

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