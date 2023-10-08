Ваш смартфон, ноутбук и даже робот-пылесос могут взорваться в любой момент: появилось официальное предупреждение

В большинстве случаев производители используют литиево-ионные батареи для изготовления смартфонов, ноутбуков, бытовых приборов и даже детских игрушек. Но, несмотря на такую популярность применения аккумулятора, он опасен для людей, потому что может легко загореться.

Об этом сообщила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC), которая опубликовала отчет с предупреждениями об опасности продукта. Там указано, что литий-ионные батареи несут "редкую, но серьезную опасность возгорания" из-за летучей жидкости, которая способна быстро испаряться.

В случае перегрева прибора жидкость может вспыхнуть. Такой пожар трудно потушить, потому что батареи создают цепную реакцию и огонь переходит на другие предметы.

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В ACCC сообщили, что в июле 2023 года австралиец погиб из-за возгорания электровелосипеда. Неисправная литий-ионная батарея спровоцировала пожар, охвативший весь первый этаж дома и стоявший рядом автомобиль.

Чтобы погасить огонь, вызвали 14 пожарных машин, спасатели всю ночь боролись с тем, чтобы избежать повторного возгорания батареи.

По данным организации, спрос на литий-ионные аккумуляторы только растет, поскольку наша жизнь становится все более ориентированной на технологии.

Как избежать возгорания батареи:

Используйте безопасные методы зарядки приборов;

Отсоединяйте приборы от сети, когда они полностью заряжены;

Заряжайте аккумулятор в прохладном и сухом месте, вдали от легковоспламеняющихся материалов (диван, кровать, ковер);

Не пользуйтесь приборами, если вы увидели признаки перегрева;

Правильно утилизируйте батареи, а не просто выбрасывайте их на мусорку.

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