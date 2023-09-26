В Украине увидели красные столбы полярного сияния: фото впечатляющего зрелища

Несмотря на то, что Украина находится значительно южнее Северного полярного круга в нашей стране раз в несколько лет, все же наблюдается такое типичное для этой зоны явление, как полярное сияние. Но в этом году его заметили во второй раз.

В ночь на 25 сентября оно произошло над Харьковской областью и имело вид красных столбов. Его зафиксировал пользователь форума Киевского клуба любителей астрономов Astropolis под ником RPM RPM. (Чтобы посмотреть фото, долистайте новость до конца)

Он предоставил точные координаты и время съемки. Фото было сделано в Богодуховском районе Харьковщины, в поселке городского типа Коломак, географические координаты - 49,8 ° северной широты. Время фиксирования явления – 25 сентября 2023 03:15 по Киеву.

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"В наше время на сполохи стараюсь не реагировать, но этот раз ярокое зрелище обойти было невозможно", - написал автор снимка. Он рассказал, что готовился к наблюдениям за ночным небом и случайно заметил, как завершается сияние. Поэтому он собрал технику, тепло оделся и вышел на улицу, чтобы сделать несколько кадров.

По словам автора, ему удалось застать лишь слабое сияние. Самое яркое явление было заметно за 20 минут до того. А через 3 минуты после произошел последний яркий сполох.

Причиной явления стала сильная геомагнитная буря, накрывшая Землю в ночь на 25 сентября. Как пишет телеграм-канал "Небо сьогодні", ее повлекло прибытие выброса корональной массы, произошедшего на Солнце 20 сентября. Именно эта масса вызывает солнечный ветер, который, попадая в земную атмосферу, вызывает свечение. Прибывшие от Солнца заряженные частицы попадают в атмосферу и под действием магнитного поля Земли устремляются к северному или южному магнитному полюсу. Там они входят в верхние слои атмосферы, сталкиваются с молекулами или атомами атмосферных газов, возбуждают их и заставляют излучать видимый свет. Так возникают дуги, полосы, ленты, пятна и другие формы полярного сияния. Они могут быть разного цвета, но как правило это довольно яркий оттенок.

Как писал OBOZREVATEL, в прошлый раз сияние над Украиной зафиксировали вечером 23 апреля этого года. Тогда его могли увидеть жители разных уголков нашей страны.

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