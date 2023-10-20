В США заявили о наблюдениях более 800 НЛО: что об этом известно

С 2019 года Управление по расследованию аномальных явлений при Пентагоне (AARO) получило информацию разного типа о 291 новом наблюдении неопознанных аномальных явлений (НЛО). Общее же число случаев по состоянию на конец апреля 2023 года превысило 800.

Об этом говорится в отчете разведки, который на днях был обнародован в Конгрессе США. Как сообщает Talker, исследователи отмечают, что наблюдений стало больше, но НЛО не наносят людям никакого вреда.

AARO возглавляет усилия Министерства обороны США по документированию и анализу любых потенциальных потусторонних наблюдений.

Отчеты за период с 2019 года все еще отражают предвзятое отношение к ограниченному военному воздушному пространству, что является результатом сообщений от военнослужащих и датчиков, имеющихся в таких районах.

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Однако в настоящее время эта предвзятость уменьшилась благодаря сообщениям коммерческих пилотов, которые демонстрируют более разнообразное географическое распределение наблюдений неопознанных объектов по всей территории Соединенных штатов.

Из отчета также становится ясно, что наблюдаемые НЛО никоим образом не вмешиваются в деятельность авиации и не представляют угрозы воздушному движению.

"Хотя само присутствие НЛО в воздушном пространстве представляет потенциальную угрозу безопасности полетов, ни одно из этих сообщений не указывает на то, что НЛО маневрировал на опасной близости к гражданским или военным самолетам, располагался на траектории полета или иным образом представлял прямую угрозу безопасности полетов самолетов-наблюдателей", – говорится в отчете.

Также в AARO отметили, что за период с 2019 года не получили ни одного отчета, свидетельствующего о том, что наблюдения НЛО были "связаны с какими-либо негативными последствиями для здоровья".

Вместе с тем эксперты из Пентагона признали, что некоторые сообщения от военных свидетелей "действительно вызывают беспокойство". Речь идет о том, что наблюдаемые НЛО обладали характеристиками, которые можно считать потенциально опасными – такими как высокая скорость полета или необычная маневренность.

В Пентагоне отметили, что анализ и понимание потенциальных угроз, которые представляют НЛО – это постоянная совместная работа с участием многих департаментов и ведомств.

"Безопасность наших военнослужащих, наших баз и объектов, а также защита безопасности операций США на суше, в небе, на море и в космосе имеют первостепенное значение. Мы серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше определенное пространство, наземное, морское или воздушное пространство и изучаем каждое из них", – заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пат Райдер.

Обнародованный отчет охватывает данные за период с 31 августа 2022 по 30 апреля 2023, а также данные за предыдущие периоды, которые не были включены в предыдущий отчет.

Всего за этот период AARO получило 291 отчет об НЛО, из которых 274 – за этот период, а еще 17 – за 2019-2022 годы, которые не были включены в предыдущие годовые отчеты.

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