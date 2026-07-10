В США появилось оружие, способное лишить противника спутниковой связи: как оно работает

На вооружении Космических сил США появилось новое оружие, способное лишить противника спутниковой связи. Оно может прерывать сигнал спутников, не повреждая их физически.

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Новое оружие получило название Meadowlands, его уже задействовали в реальных операциях, в частности в операции "Полуночный молот" против Ирана летом 2025 года. Подробности сообщает Interesting Engineering.

Что известно

Космические силы США получили новую возможность выводить вражеские спутники из строя и прерывать их сигналы, не нанося им физического ущерба: речь идет о критически важном обновлении Системы противодействия связи (CCS) 10.2 Meadowlands, которая может обнаруживать, блокировать, нарушать и ухудшать использование противником электромагнитного спектра, например, радиоволн.

Разработкой Meadowlands занималась компания L3Harris, создавшая систему электромагнитной борьбы, цель которой — нарушить, запретить или затруднить использование противником электромагнитного спектра. На практике это означает, что вражеский спутник, попав под действие луча, "замолкает": он теряет способность передавать данные или получать команды от наземных центров управления.

Важной особенностью системы является то, что оборудование противника не уничтожается навсегда, а лишь временно блокируется. Это позволяет избежать образования космического мусора, который мог бы угрожать другим аппаратам на орбите.

Система была принята на вооружение Командованием боевых сил Космических сил США 8 июня.

"Этот шаг ознаменовал значительное расширение возможностей семейства систем электромагнитной войны для обеспечения командований боевых сил по всему миру. Система Meadowlands, управляемая системой Guardians в рамках Mission Delta 3 – Space Electromagnetic Warfare, целенаправленно разработана для обеспечения объединенных сил надежным инструментарием для доминирования в спектре. MD 3 отвечает за организацию, обучение и оснащение специалистов по космической электромагнитной войне, которые будут предоставлены командирам боевых сил по всему миру, включая Космическое командование США, для поддержки операций объединенных сил", – пишет издание.

Новая система усилит потенциал армии США

"У нас есть исключительно хорошо обученные и квалифицированные специалисты по электромагнитной войне, которые очень мотивированы и с энтузиазмом относятся к интеграции этой новой возможности Meadowlands. Эта обновленная система позволяет нам более эффективно и результативно поддерживать совместную схему маневра в условиях конфликта", – пояснил командир 4-й эскадрильи электромагнитной войны, подполковник Космических сил США Райан Скиллинг.

Космические силы США также сообщили, что стратегическая ценность систем космической электромагнитной войны активно демонстрируется в операциях объединенных сил.

В частности, речь идет об операции "Полуночный молот", проведенной армией США против ядерных объектов Ирана в июне 2025 года. Тогда американцы задействовали стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и мощные бункерные бомбы для уничтожения подземных ядерных заводов, чтобы остановить разработку Ираном оружия массового уничтожения

В рамках операции специалисты по электромагнитной войне успешно создали зону тишины для обеспечения безопасного входа и выхода бомбардировщиков, эффективно пресекая связь противника для передачи жизненно важных сигналов и предупреждений.

"Наши Стражи находятся на передовой совместных операций, поэтому мы разворачиваем средства, которые наилучшим образом обеспечивают их успех и успех объединенных сил. С каждым днём силы электромагнитной войны Космических сил становятся лучше организованными, обученными, оснащёнными и морально готовыми к действиям в условиях вражеского окружения", — сказал полковник Космических сил США Анджело Фернандес, командир Mission Delta 3 – Space Electromagnetic Warfare.

Активно продвигаясь в противостоянии текущим и будущим угрозам, Meadowlands совершенствует дистанционные возможности Космических сил, что позволяет "Стражам" эффективно действовать в передовых суровых условиях и из безопасных тыловых эшелонов.

"Мы постоянно работаем над модификацией возможностей, чтобы модернизировать наш флот и лучше подготовить наших "Стражей" к выполнению миссий от имени боевого командования и в поддержку целей США. Инвестиции Космических сил США в системы электромагнитной войны, программное обеспечение и повышение квалификации имеют важное значение для современной войны", — подчеркнул Фернандес.

Как сообщает Space, Meadowlands состоит из огромной антенны, установленной на колесном прицепе, что, вероятно, позволит транспортировать её наземным транспортом или крупным грузовым самолётом. Это позволит развертывать её в районах, над которыми могут находиться спутники противника.

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