Google ограничивает использование Gemini компанией Meta: в чём причина

Компания Google ограничила доступ Meta к своим моделям искусственного интеллекта Gemini из-за нехватки вычислительных ресурсов, что уже привело к задержкам в реализации ряда внутренних AI-проектов компании. В компании такие шаги объяснили общим дефицитом инфраструктуры на фоне стремительного роста спроса на ИИ даже среди крупнейших игроков рынка.

Видео дня

Об этом пишет Financial Times. В статье отмечается, что эта ситуация еще раз продемонстрировала зависимость Meta от внешних технологических решений и обострила конкуренцию между ведущими IT-компаниями за доступ к вычислительным ресурсам.

Дефицит ИИ-мощностей обостряет конкуренцию и затрудняет проекты Meta

По информации осведомлённых источников, в марте Google сообщила Meta, что не может предоставить весь объём вычислительных мощностей для моделей Gemini, которые компания планировала закупить, что уже привело к срыву и задержкам части внутренних AI-проектов Meta.

Из-за сохраняющихся ограничений и общей необходимости оптимизации затрат на искусственный интеллект Meta призвала сотрудников более эффективно использовать так называемые токены – единицы измерения нагрузки ИИ-систем. В то же время другие клиенты Google также ощутили на себе влияние ограничений, однако Meta пострадала больше всего из-за чрезвычайно высокого спроса на модели компании.

Решение Google ограничить доступ к своим моделям крупным заказчикам стало показательным сигналом об инфраструктурной нагрузке и "узких местах" в сфере искусственного интеллекта. Несмотря на многомиллиардные инвестиции в чипы, дата-центры и энергетику, даже технологические гиганты сталкиваются с дефицитом мощностей на фоне стремительного роста спроса.

В ответ Google активно ищет дополнительные ресурсы, в частности заключив соглашение об аренде вычислительных мощностей у SpaceX на сумму около 920 миллионов долларов в месяц.

Как отмечается в материале, резкий рост спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта всё сильнее перегружает инфраструктуру даже крупнейших технологических компаний.

Во время отчета за первый квартал генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что доход облачного подразделения компании впервые превысил 20 млрд долларов, а объем подписанных, но еще не выполненных контрактов вырос почти вдвое и превысил 460 млрд долларов.

На фоне массового внедрения чат-ботов, AI-ассистентов для программирования и других инструментов нагрузка на системы "логического вывода" стала одним из ключевых вызовов для отрасли. В то же время компании вынуждены конкурировать за доступ к ограниченным ресурсам, в том числе и через соглашения с альтернативными поставщиками инфраструктуры.

В этом контексте Meta, которая активно развивает собственные ИИ-решения под руководством Марка Цукерберга, вынуждена частично полагаться на внешние модели, в частности Gemini от Google и Claude от Anthropic. В то же время компания ускоряет развитие собственных моделей и инфраструктуры, включая новую систему Muse Spark, которая должна снизить зависимость от сторонних решений.

Как сообщал OBOZ.UA, компания OpenAI готовит самое масштабное обновление своего чат-бота ChatGPT. Проект, который когда-то дал старт глобальному буму искусственного интеллекта, ждет радикальная трансформация. На фоне предстоящего в этом году первичного публичного размещения акций (IPO) группа с капитализацией в 850 миллиардов долларов пересматривает свои приоритеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!