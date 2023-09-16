В России нашли виновного в аварии модуля 'Луна-25', повредившего поверхность Луны

В стране-агрессоре России выдумали причину своего фиаско с падением российской автоматической межпланетной станции "Луна-25", которая не смогла успешно выполнить свою миссию и разбилась о поверхность Луны. Там заявили, что причина этого падения в одном из приборов.

Акселерометр якобы не передал информацию, необходимую для выключения двигателя. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в пятницу, 15 сентября. Его слова процитировали российские пропагандистские издания.

Акселерометр – это прибор для измерения силы реакции индуцированной ускорением или гравитацией.

Борисов добавил, что в конце сентября якобы должна завершиться работа по выяснению причин аварии "Луны-25".

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Напомним, что ранее лунный разведывательный орбитальный аппарат сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который может быть результатом падения станции "Луна-25".

В NASA опубликовали фото вероятного места аварии, в результате которой и образовался этот кратер. Его зафиксировал космический корабль Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия потерпела очередную неудачу. Ее миссия на Луну под названием "Луна-25" провалилась. В стране-агрессоре заявили о внештатной ситуации.

Позже в России признали, что их миссия на Луну, которая заявлялась как "историческая", полностью провалилась. Аппарат "Луна-25" столкнулся с поверхностью природного спутника Земли и "прекратил свое существование".

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