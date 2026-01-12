В мире внезапно выросла популярность iPhone 4: как он выглядит и почему вызвал ажиотаж

То, что людям среднего возраста кажется устаревшими гаджетами время от времени вызывает у молодежи безумный восторг. И в начале 2026 года, когда на рынке доступен ультрасовременный iPhone 17 с функциями искусственного интеллекта, новую популярность неожиданно приобрел iPhone 4 пятнадцатилетней давности.

Как пишет Forbes, гаджет приобрел огромную популярность у юных пользователей TikTok. Они обожают делиться зернистыми фотографиями, сделанными на 5-мегапиксельную камеру. И отказываются для этого от 48 мегапикселей новейшего смартфона Apple. Нравится зумерам и старомодный дизайн гаджета. За последний год спрос на такие устройства вырос аж на 1000%, а сделанные им снимки в соцсетях обозначают специальным хэштегом #digicam.

Если взять такой телефон в руки, он действительно удивляет тем, какой он компактный, тонкий и легкий. Камера iPhone 4 не выступает из корпуса, в отличие от современных моделей, что довольно удобно и придает устройству изящный вид. Конечно, дисплей смартфона имеет диагональ всего 3,5 дюйма, но – и это важно – плотность пикселей его матрицы даже через столько лет выглядит прекрасно.

Однако использование старого смартфона несет с собой довольно серьезные риски. Первый совет, который дают специалисты по кибербезопасности – ни в коем случае не привязывать к iPhone 4 учетную запись Apple или iCloud. Также стоит держать подальше от него любые конфиденциальные данные, например, банковскую информацию. Модель давно не поддерживает обновлений операционной системы iOS и, соответственно, не может предоставить пользователям необходимый уровень безопасности.

Для большей уверенности лучше постоянно держать винтажное устройство в авиарежиме и не использовать SIM-карту. Простыми словами, пусть ваш iPhone 4 остается лишь устройством для съемки фото – не применяйте его ни для чего больше.

Одна из главных проблем – это аккумулятор, которому уже более 10 лет, поэтому держать заряд он будет недолго. Во-вторых, может разочаровывать объем памяти – от 8 ГБ до 32 ГБ (хотя справедливо будет сказать, что 5-мегапиксельные снимки занимают меньше места). Стоит отметить, что более продвинутый iPhone 4s имеет 8-мегапиксельную камеру и внутреннюю память до 64 ГБ.

Неудобным будет и старый 30-контактный разъем для зарядки. В отличие от Lightning или USB-C, которые можно вставлять любой стороной, этот коннектор требует использования только в правильном положении.

