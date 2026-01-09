Какие смартфоны мощнее iPhone: топ 5

Компания Apple выпускает новые усовершенствованные iPhone ежегодно и, по распространенному мнению, создает смартфоны, которые являются эталоном мощности и надежности. Например, новая серия iPhone 17 Pro с чипом A19 Pro легко справляется с консольными играми и сложным ИИ.

Видео дня

Впрочем, не все так однозначно на рынке "умных" мобильных телефонов. В частности из-за того, что среди гаджетов на Android появилось немало устройств, которые по характеристикам не уступают, а иногда и превосходят Apple по производительности. Издание Slash Gear собрало пятерку лучших альтернатив, на которые стоит обратить свое внимание.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Серия Galaxy S всегда была главной альтернативой iPhone. После слияния линеек Note и S, топовым решением от южнокорейского бренда стал флагман S25 Ultra (цена – от $1,299). Смартфон сохранил узнаваемый дизайн и великолепный дисплей. Внутри он работает на Snapdragon 8 Elite с 16 ГБ оперативной памяти. Хотя из-за графика релизов чипсет Samsung формально на поколение старше актуального iPhone, устройство демонстрирует идеальную плавность даже в тяжелых играх как Genshin Impact. Покупая этот флагман, вы получаете лучший набор характеристик: от лидерских камер до оптимальной версии операционной системы One UI 8.

OnePlus 15

OnePlus остается верной философии "флагманская мощь по доступной цене". Новая 15-я модель на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 позиционируется как чистое проявление мощности. За $899 геймеры получают AMOLED-экран с частотой 165 Гц, что дает преимущество в играх вроде Call of Duty: Mobile. Важное преимущество модели – это система охлаждения с испарительной камерой. Даже если пиковые показатели OnePlus 15 в тестах немного ниже, чем у конкурентов, телефон при этом гораздо лучше держит стабильную частоту кадров без перегрева, что критически важно для длительной игры.

RedMagic 11 Pro

В отличие от универсальных флагманов, игровые телефоны могут уступать в дизайне или качестве камер ради производительности. Впрочем, RedMagic 11 Pro сохраняет несколько агрессивный вид и при этом выходит оснащен жидкостным охлаждением и впечатляющими 24 ГБ оперативной памяти – это больше, чем в базовых MacBook. Экран на 144 Гц обеспечивает максимальную плавность передачи картинки. TechRadar поставил модели высший балл, поскольку в многоядерных тестах она обошла iPhone 17 Pro. Тем не менее, за пределами игр смартфон демонстрирует посредственные показатели – камеры в нем сложно назвать топовыми, а софт перегружается лишними приложениями. Цена на устройство начинается от $699.

Oppo Find X9 Pro

Продукция компании Oppo уверенно закрепилась в премиум-сегменте. Модель Find X9 Pro работает на 8-ядерном MediaTek Dimensity 9500, который конкурирует с лучшими чипами Snapdragon. Кроме мощности (до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти), смартфон выделяется огромным аккумулятором на 7,500 мАч и быстрой зарядкой на 80 Вт. Издание CNET назвало его одним из лучших Android-телефонов 2025 года. Устройство занимает шестое место в рейтинге AnTuTu и имеет отличную тройную камеру, хотя официально продается не во всех регионах.

OnePlus 15R

Если вы готовы на шаг отступить от топовых устройств SoC, OnePlus 15R ($700) предлагает чип Snapdragon 8 Gen 5, который по мощности опережает базовые iPhone 17. Смартфон получил экран 165 Гц, 12 ГБ оперативной памяти и батарею на 7,400 мАч с зарядкой 80 Вт. Тесты Nano Review показывают, что хотя он немного уступает Apple в тестах на одно ядро, в многоядерных режимах он вырывается вперед. Это сбалансированный телефон, где высокая частота обновления экрана кардинально меняет ощущения от гейминга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему Apple планирует в 2026 году не выпускать iPhone 18.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.