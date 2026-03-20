В каких приборах нельзя использовать аккумуляторные батареи: что может произойти

Съемные аккумуляторы для гаджетов приобрели большую популярность благодаря своей мощности и экологичности. И это действительно удобное решение, вот только подходит оно не для любой домашней техники.

Как пишет издание BGR, существует целый перечень гаджетов, для которых обычные одноразовые батарейки остаются лучшим выбором. Использование аккумуляторов там, где они не нужны, может сократить срок службы прибора или привести к сбоям в его работе.

Главных причин, которые приводят к этому, две:

саморазряд – аккумуляторы (особенно никель-металлогидридные) постепенно теряют энергию, даже когда устройство выключено, поэтому они истощаются быстрее щелочных батареек;

– аккумуляторы (особенно никель-металлогидридные) постепенно теряют энергию, даже когда устройство выключено, поэтому они истощаются быстрее щелочных батареек; неподходящее напряжение – большинство аккумуляторов выдают 1,2 В, тогда как одноразовые батарейки – 1,5 В, и многим приборам этой разницы достаточно, чтобы начать работать некорректно.

Вот список гаджетов, в которых аккумуляторам точно не место. Лучше замените их на привычные батарейки, которые потом обязательно сдайте на переработку.

Системы безопасности и дымовые датчики

Сигнализации и датчики дыма месяцами находятся в режиме ожидания, а сработать в случае необходимости должны мгновенно. Из-за высокого саморазряда аккумуляторы могут сесть в критический момент уже через несколько месяцев. Поскольку это маломощные устройства, обычные батарейки здесь надежнее. Всегда сверяйтесь с инструкцией – некоторые современные датчики вообще имеют встроенные литиевые элементы с запасом заряда на 10 лет.

Настенные часы

Часы потребляют мизерное количество энергии. Аккумулятор в них придется заряжать чаще, чем менять батарейку. Это очень неудобно, если часы висят высоко. С точки зрения экономики это тоже невыгодно: стоимость аккумулятора отбивается лишь при условии частых циклов зарядки (ежемесячно), а не раз в два года.

Пульты дистанционного управления

Пульты для ТВ или кондиционеров большую часть времени неактивны. Аккумулятор в них просто будет терять заряд "в воздух". Кроме того, пульты часто определяют остаток заряда по уровню напряжения. Поскольку у аккумулятора оно ниже по умолчанию, устройство может показывать пустой заряд или работать с ошибками.

Аварийное освещение и фонарики

Устройства для экстренных ситуаций используются редко, но должны быть готовы всегда. Аккумуляторы имеют крутую кривую падения напряжения: они работают стабильно, а затем внезапно выключаются. Щелочные батарейки теряют мощность постепенно – фонарь будет светить тусклее, но не покинет вас в полной темноте мгновенно.

Старые устройства, чувствительные к напряжению

Многие старые игрушки (например, машинки на радиоуправлении) и ретро-камеры спроектированы именно под напряжение 1,5 В. На аккумуляторах же оно составляет 1,2 В, поэтому они могут просто не включиться. Исключением являются специальные современные литиевые аккумуляторы с выходом USB-C, которые имеют стабилизатор на 1,5 В, но их стоит покупать только для тех гаджетов, которыми вы пользуетесь постоянно.

