Какие приборы лучше оставлять в розетке: экономия сделает только хуже

Многие из нас привыкли выключать приборы и даже вытаскивать их штекер из розетки, руководствуясь логикой экономии электроэнергии или правилами пожарной безопасности. Кажется, что полное обесточивание – это лучший способ защитить технику от скачков напряжения и уменьшить счета за свет.

В основном так оно и есть – мы даже составляли списки, какие устройства нужно выключать из розетки. Однако для целого ряда современных девайсов такой подход является не просто бесполезным, но и откровенно вредным, поскольку их внутренняя архитектура рассчитана на постоянную связь с сетью. Как выяснил OBOZ.UA, резкое прерывание питания часто мешает устройствам выполнять критически важные фоновые процессы: от автоматического обновления программного обеспечения до самоочистки важных узлов. Вот список девайсов, у которых регулярное выдергивание шнура приводит к ускоренному износу деталей, потере настроек и даже серьезным поломкам, ремонт которых обойдется значительно дороже, чем несколько сэкономленных ватт.

Холодильник

Здесь все очевидно – разрыв цепи питания приводит к размораживанию и порче продуктов. Постоянные циклы включения-выключения заставляют компрессор каждый раз работать на пиковой мощности, что не только сокращает его ресурс, но и увеличивает счета за свет.

Wi-Fi роутер

Современные провайдеры часто обновляют прошивку устройств ночью. Постоянное отключение может привести к тому, что роутер пропустит критическое обновление безопасности или вызовет сбой в настройках линии на стороне провайдера (система может расценить это как нестабильное соединение).

OLED-телевизоры

Даже в выключенном состоянии они продолжают потреблять энергию, но она не используется впустую. После выключения с пульта такие телевизоры запускают цикл очистки пикселей, чтобы предотвратить выгорание экрана. Если выдернуть шнур, этот процесс прервется, что со временем испортит матрицу и картинка станет более тусклой и менее четкой.

Струйные принтеры

При включении принтер почти всегда запускает цикл очистки печатающей головки. Это расходует много чернил. Если выключать его из розетки каждый раз, вы потратите на "промывку" больше денег, чем сэкономите на электроэнергии.

ТВ-приставки

Они часто используют ночное время для загрузки обновлений контента или телепрограммы. Полное обесточивание заставляет их долго "думать" при каждом включении.

Отопительная техника

Современные котлы имеют автоматику, которая раз в сутки прокручивает насос, чтобы он не закис, или включает подогрев, если температура упадет ниже критической. Без питания система может просто выйти из строя зимой.

Системы видеонаблюдения и сигнализации

Здесь логика прямая: они должны работать 24/7. Постоянные перезагрузки могут сбивать настройки записи в облако или вызывать ошибки датчиков.

