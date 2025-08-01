В интернете нашли переписку пользователей с ChatGPT: как это объяснили в OpenAI

Как выяснилось, поисковый робот Google на отдельные запросы, содержащие в себе электронный адрес, среди прочего предоставлял ссылки на частные переписки пользователей с чат-ботом искусственного интеллекта ChatGPT. В OpenAI утверждают, что отображались только те переписки, которыми пользователи сами дали разрешение поделиться. Однако сейчас эта функция ИИ в ChatGPT отключена.

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Как уверяют в OpenAI, такие переписки индексировались (поисковые роботы работают только с проиндексированными страницами сети) в рамках эксперимента. В компании утверждают, что переписка с ChatGPT не является публичной, если пользователь сам не решит поделиться письмами.

"В конце концов, мы считаем, что эта функция создает слишком много рисков для случайного распространения информации, которой пользователи не хотели бы делиться. Поэтому мы удаляем эту опцию. Безопасность и конфиденциальность являются для нас первоочередными, и мы будем продолжать работать над этим", – утверждают в OpenAI теперь.

Какие цели преследовал приостановленный эксперимент, в компании не объяснили.

Как это работало

В свою очередь TechCrunch объясняет: найти разговоры людей с ChatGPT можно было, если в запросе есть адрес домена ИИ с пометкой "распространить" (выглядит такой запрос так: https://chatgpt.com/share). Издание также нашло немало странных и забавных таких диалогов с ИИ.

Так, когда один из пользователей заставил ChatGPT создать для него резюме под конкретную вакансию, это на фоне других "бесед" с ИИ выглядит прилично. Потому что другие пользователи даже интересуются, можно ли поставить металлическую вилку в микроволновку (на что ИИ создал руководство "Как пользоваться микроволновкой, не вызывая дьявола").

"В большинстве эти общие ссылки на разговоры довольно скучные – люди просят помощи с ремонтом ванной комнаты, пониманием астрофизики и поиском идей для рецептов", – констатирует издание.

Сам ChatGPT не делал эти разговоры публичными по умолчанию – нужно было сначала нажать кнопку "поделиться" в собственном чате, а затем нажать вторую кнопку "создать ссылку". Сервис также заявляет, что "ваше имя, собственные инструкции и любые сообщения, которые вы добавляете после совместного доступа, остаются частными".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно OpenAI представил совершенно новый режим работы ИИ ChatGPT. Это обновление открывает новые горизонты для пользователей, обещая не просто быстрые ответы, а более глубокое погружение в процесс обучения и понимания. Особенно актуальным это станет для студентов, которые уже активно используют ChatGPT в своей образовательной деятельности.

Также мы рассказывали об исследованиях ученых о влиянии искусственного интеллекта на умственные способности человека.

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