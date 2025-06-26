'Притупляет' ли ИИ наш интеллект? Ученые нашли ответ

Уже почти три года, как ChatGPT и подобные ИИ-системы стали частью учебного процесса. Они обещают сделать образование более гибким и доступным, однако не обошлось без беспокойств. Главный вопрос: не снижает ли использование таких инструментов нашу способность к критическому мышлению?

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Скептики предполагают, что ИИ, особенно при раннем привлечении, может уменьшить способность самостоятельно решать сложные задачи. В ответ на эти опасения ученые из Массачусетского технологического института провели эксперимент. Их выводы уже вызвали оживленную дискуссию в образовательной среде, отмечает ScienceAlert.

Влияние ИИ на когнитивные способности: исследование МИТ

Недавнее исследование ученых из Массачусетского технологического института (МИТ) проливает свет на этот вопрос, предполагая, что использование ChatGPT для написания эссе действительно может привести к "когнитивному долгу" и "вероятному снижению навыков обучения". В течение четырех месяцев 54 взрослых участника были разделены на три группы: одна использовала ChatGPT, вторая – поисковую систему, а третья – только собственные умственные способности. Исследователи измеряли когнитивную вовлеченность, анализируя электрическую активность мозга и проводя лингвистический анализ эссе.

Снижение когнитивной вовлеченности и "когнитивный долг"

Результаты исследования показали, что когнитивная вовлеченность участников, которые использовали ИИ, была значительно ниже по сравнению с двумя другими группами. Этой группе также было труднее вспоминать цитаты из своих эссе, и они испытывали ниже чувство ответственности за написанное.

Интересный эксперимент произошел во время последнего, четвертого эссе, когда участники поменялись ролями. Группа, которая ранее использовала только ИИ, показала худшие результаты и незначительное улучшение вовлеченности по сравнению с их первым сеансом, что значительно уступало вовлеченности группы "только мозг" во время их третьего сеанса. Авторы исследования предполагают, что это свидетельствует о накоплении "когнитивного долга" в результате длительного использования ИИ.

Исследователи МИТ осторожно подчеркивают предварительный характер этих результатов. В четвертом, заключительном сеансе приняли участие только 18 участников (по шесть в каждой группе), поэтому выводы требуют дальнейшей проверки. Авторы исследования также отмечают, что результаты могут быть обусловлены особым дизайном эксперимента. Например, рост нейронной связности в группе, работавшей без ИИ, в течение первых трех сессий, вероятно, был результатом эффекта ознакомления, поскольку участники становились более эффективными и адаптировали свою когнитивную стратегию.

Аналогии с калькуляторами и вызовы для образования

Чтобы лучше понять нынешнюю ситуацию с ИИ, можно провести аналогию с появлением калькуляторов в 1970-х годах. Тогда влияние калькуляторов регулировалось путем значительного усложнения экзаменов. От студентов ожидалось, что они будут использовать калькуляторы для вычислений, а свои когнитивные усилия будут направлять на более сложные задачи. К сожалению, в большинстве случаев педагоги еще не подняли планку таким образом, чтобы сделать ИИ необходимой частью учебного процесса.

"Метакогнитивная лень" и потенциал ИИ

Именно в таких ситуациях, когда от учеников требуют выполнения тех же задач, что и раньше, ИИ может быть вредным, вызывая "метакогнитивную лень" – перекладывание критического участия в обучении на искусственный интеллект. Однако как и калькуляторы, ИИ может и должен помогать нам выполнять задачи, которые раньше были невозможными или требовали чрезмерных усилий, при этом сохраняя значительное когнитивное участие. Например, учеников можно просить использовать ИИ для создания детальных планов уроков, качество которых затем будет оценено на устном экзамене.

Адаптация к будущему: критическое мышление в эпоху ИИ

Современное и будущие поколения должны обладать навыками критического и творческого мышления, а также уметь решать проблемы. Однако ИИ меняет само значение этих понятий. Написание эссе ручкой и бумагой больше не является единственной демонстрацией способности к критическому мышлению, так же как деление в столбик не является единственным показателем математических навыков.

Ключевым для долгосрочного успеха и развития навыков является понимание, когда, где и как использовать ИИ. Определение приоритетов задач, которые можно делегировать ИИ для уменьшения когнитивного долга, так же важно, как и понимание того, какие задачи требуют настоящей креативности и критического мышления.

OBOZ.UA писал, что из-за доминирования технологий ряд профессий может исчезнуть.

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