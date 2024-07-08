В чем самая большая опасность 'Кинжалов': все о ракетах, которыми РФ снова ударила по Украине

С начала полномасштабной войны Украина ежедневно находится в опасности из-за регулярных обстрелов со стороны РФ. Наибольшей угрозой являются баллистические ракеты.

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К сожалению, кроме старого советского хлама оккупанты имеют достаточно современное и разрушительное оружие. О некотором из них, а именно о гиперзвуковых ракетах "Кинжал", читайте в материале OBOZ.UA.

Первый раз о "Кинжалах" мир услышал в 2018 году, когда президент РФ в очередной раз пытался напугать его самым мощным и новейшим оружием, способным прорывать все известные системы противоракетной обороны.

В 2024 году этот вид вооружения начал широко испытывать на мирных украинских городах. В результате этих атак погибли и пострадали тысячи гражданских и было разрушено огромное количество инфраструктуры.

Характеристики "Кинжалов"

Гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М Кинжал – это самые быстрые ракеты в российском арсенале, которые могут маневрировать в полете, а погрешность при попадании в цель составляет всего 1 метр.

Их длина составляет 7,2 м, диаметр – 1,2 м, размах стабилизационных крыльев – 1,6 м, а вес – 4,3 тонны. Из них масса боевой части составляет 500 кг.

Такие ракеты запускаются с ракетоносителей, например с самолетов МиГ-31К (1 ракета), Ту-22М (4 ракеты) и Ту-160 (8 ракет). Их слишком сложно збивать, ведь перед после запуска "Кинжал" поднимается вверх на 20 км, а затем падает на цель сверху. При заходе на цель он может разогнаться до 3-4 км в секунду.

Если ракета запускается с МиГ-31, то максимальная дальность поражения составляет 2 тысячи км, а если с Ту-22М – 3 тысячи.

Опасность "Кинжалов"

Из-за скорости и маневровости, как уже отмечалось, "Кинжал" очень трудно сбить системами ПВО. Кроме того, из-за того, что с момента подъема самолетов в воздух и запуска ракеты до поражения цели проходит невероятно мало времени, у людей есть считанные минуты с момента объявления тревоги, чтобы спуститься в укрытие.

Долгое время считалось, что эти ракеты вообще сбить невозможно, однако с тех пор как Украине передали американский зенитно-ракетный комплекс "Patriot", ситуация изменилась. Однако их все еще недостаточно, чтобы полностью закрыть небо, поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать предупреждение об опасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что 8 июля в Киеве было повреждено детское медучреждение и в результате атаки России есть немало пострадавших и погибших.

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