Уникальное растение, которому 390 млн лет, может полностью вымереть из-за глобального потепления

Глобальное потепление, вероятнее всего, убьет самый старый в мире мох рода Такакия, которому уже 390 миллионов лет. Этот изменчивый организм пережил три массовых вымирания, которые происходили на Земле.

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Об этом говорится в исследовании, публикуемом в журнале Cell. Ученые на протяжении 10 лет исследовали род Такакия, имеющий наибольшее среди всех мхов количество генов, дающих ему способность быстро эволюционировать.

Как отмечают ученые, 11-летнее исследование, проводившееся в Гималаях, показало, что мох хорошо приспособлен к высокогорью, устойчив к экстремальному холоду и интенсивному ультрафиолету. Но быстрый рост глобальной температуры приводит к сокращению ареала этого мха. Более того, ученые обнаружили, что, несмотря на его способность быстро изменять гены, он теряет свой ареал быстрее, чем любой другой мох вокруг него.

Такакия состоит только из двух видов мха, они произрастают отдельно в Соединенных Штатах и Японии, но только на Тибетском плато в Гималаях оба вида встречаются вместе.

При этом это растение не похоже ни на что другое: его эволюционный побег ответвился от других мохообразных около 390 миллионов лет назад.

Как пояснил генетик растений из Capital Normal University в Пекине Икун Хэ, эволюционная позиция Такакии среди растений подобна позиции утконоса среди млекопитающих. Так же, как утконос имеет много странных, не совсем млекопитающих черт – например, откладывание яиц и клюв – Такакия имеет кучу особенностей, которые делают его не совсем похожим на другие растения, например, перистые листья и отсутствие пор для контроля над потоком кислорода и углекислого газа

При этом биотехнолог растений из Фрайбургского университета в Германии Ральф Рески отмечает, что она настолько отличается от других мхов, что "долгое время было непонятно, мох ли это вообще".

В течение 11 лет исследователи собирали образцы, анализировали геномы, собирали данные об окружающей экосистеме и сравнивали современные образцы с окаменелостью 165 миллионов лет.

Исследователи обнаружили, что хотя геном Такакии имеет среднюю для мохообразных длину – чуть более 27 400 генов – он имеет наибольшее количество быстро эволюционирующих генов.

Такая скорость эволюции была необходима, когда 65 миллионов лет назад Гималаи начали подниматься, в результате чего мхи на них подвергались воздействию более низких температур и большему количеству ультрафиолетового света. Такакии пришлось адаптироваться к новым условиям.

Исследование выявило, что этот мох обладает способностью противостоять солнечной радиации, производя "большое количество метаболитов, таких как флавоноиды и полиненасыщенные жирные кислоты для защиты". Он также имеет гены для более эффективного восстановления ДНК, что является важной защитой от вредных лучей.

Такакия также приспособлен к экстремальным холодам и может находиться в состоянии покоя под снегом в течение восьми месяцев в году, а затем осуществлять рост и размножение за трех-четырехмесячный период.

Но даже такая способность к эволюции, скорее всего, недостаточно быстра, чтобы спасти этот мох от климатических изменений на Земле.

За 11 лет исследования ученые задокументировали, что средняя температура в регионе выросла примерно на четыре десятых градуса Цельсия. Это привело к тому, что покрытие Такакии уменьшалось примерно на 1,6% в год – быстрее, чем у четырех других местных мхов.

Исследователи прогнозируют, что к концу 21 века условия для существования Такакии будут критически ограничены и к тому времени самый старый в мире мох может вымереть.

"Такакаия видел, как динозавры приходили и исчезали. Он видел, как приходили мы, люди. Теперь мы можем узнать кое-что об устойчивости и вымирании от этого крохотного мха", – подытожил Рески.

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