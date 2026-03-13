Украинскую игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl номинировали на престижную премию BAFTA Games Awards 2026: что известно

Украинская видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вошла в список номинантов одной из самых престижных премий – BAFTA Games Awards 2026. Она представлена в категории, отмечающей игры с сильным социальным и эмоциональным воздействием.

Проект номинирован в категории Game Beyond Entertainment, где оценивают прежде всего содержание, идею и способность игры передавать важные смыслы аудитории. Об этом сообщили разработчики игры в соцсетях.

"Мы очень рады сообщить, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl номинирована на премию BAFTA в категории Game Beyond Entertainment 2026. Спасибо всем за вашу поддержку", — написали в официальных соцсетях S.T.A.L.K.E.R.

BAFTA Games Awards ежегодная церемония, которую проводит British Academy of Film and Television Arts, во время которой отмечают лучшие видеоигры, студии и достижения индустрии за предыдущий год. Награды присуждают в различных категориях, в частности за лучшую игру года, дизайн, нарратив и технические достижения.

Премия BAFTA считается одной из самых престижных в мировой игровой индустрии. Победителей BAFTA Games Awards 2026 планируют объявить в апреле во время официальной церемонии награждения.

Что известно об украинской видеоигре

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля (англ. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl) — украинская ролевая видеоигра в жанре постапокалиптического шутера от первого лица. Проект является четвертой частью культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R.. Релиз игры состоялся 20 ноября 2024 года.

События игры разворачиваются в постапокалиптической зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции. По сюжету, кроме катастрофы 1986 года, в 2006 году произошла еще одна масштабная авария, которая в корне изменила физические, химические и биологические процессы на этой территории. В результате в зоне появились многочисленные аномалии, артефакты и существа.

Главным героем истории является сталкер Евгений Мартыненко по прозвищу Скиф. Игра предлагает один из самых больших открытых миров в постапокалиптическом сеттинге и масштабный нелинейный сюжет. Решения игрока влияют на развитие событий, судьбы персонажей и общее состояние игрового мира.

