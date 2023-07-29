Ученые заставили людей вспомнить то, чего они никогда не видели: не обошлось без искусственного интеллекта

Исследование ученых неожиданно обнаружило, что если показать людям качественно поддельные видеокадры из римейков фильмов, которых на самом деле никогда не существовало, то испытуемые начинают вспоминать, что видели их и даже сравнивать с оригиналами.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One. Ученые считают, что это доказывает то, насколько легко можно "подсадить" человеку воспоминания о его жизни, которых никогда не было.

В рамках исследования людям показывали фрагменты фильмов, в которых использовалась технология дипфейков, когда искусственный интеллект заменяет настоящее лицо актера на лицо того актера, которого ему предоставили авторы исследования.

Так, 436 испытуемыми показывали несуществующий ребут "Матрицы", в которой роль Нео играл не Киану Ривз, а Уилл Смит, который, между прочим, действительно был конкурентом Ривза во время прослушиваний на роль. Также были показаны отрывки из "Сияния", где вместо Джека Николсона играл Брэд Питт, "Капитан Марвел" с Шарлиз Терон вместо Бри Ларсон, а также "Индиана Джонс: В поисках потерянного ковчега" с Крисом Праттом вместо Харрисона Форда.

Оказалось, что даже коротких, но качественно сделанных видеофрагментов было достаточно, чтобы испытуемые начали верить, что они видели этот фильм. Некоторые из участников эксперимента даже начинали вспоминать о том, какие эмоции вызвал просмотр ленты, а также была ли она лучше оригинала.

Вместе с тем авторы эксперимента призывают не драматизировать результаты. По их мнению, подменить воспоминания человека можно не только благодаря технологии дипфейка.

"Дипфейки оказались не более эффективными в искажении памяти, чем простые текстовые описания", – говорится в статье.

Поэтому, как отмечают ученые, дипфейки не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы обмануть кого-то и заставить принять фальшивые воспоминания.

"Мы не должны делать поспешных выводов о мрачном будущем, основываясь на наших страхах перед новыми технологиями", – сказала ведущая автор статьи, исследовательница дезинформации в Университетском колледже Корка в Ирландии Джиллиан Мерфи.

В интервью The Daily Beast она признала, что существует вполне реальный вред от дипфейков, "но мы всегда должны собирать доказательства этого ущерба, прежде чем спешить решать проблемы, о существовании которых мы только что догадались".

В среднем 49% участников были обмануты поддельными видео, еще 41% из этой группы утверждали, что ремейк "Капитана Марвела" был лучше оригинала.

"Наши выводы не вызывают особой обеспокоенности, поскольку они не свидетельствуют о какой-то уникальной угрозе, которую представляют дипфейки по сравнению с существующими формами дезинформации", – резюмировала Мерфи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что телеканал СТБ попал в скандал, "прилепив" российскому актеру лицо украинского коллеги.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.