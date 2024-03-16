Ученые вычислили, когда первые люди пришли на территорию Украины: это может изменить историю

Первые люди появились на территории современной Европы около 1,4 миллионов лет назад, когда в межледниковый период поселились на территории современной Украины. Стоянка древних гомининов была найдена еще в 1970-х годах украинским археологом Владиславом Гладилиным, но достоверно датировать найденные там орудия труда удалось только сейчас.

Об этом говорится в исследовании, проведенном группой специалистов из Чешской академии наук и Орхусского университета. Работа была опубликована в журнале Nature.

Как рассказал старший научный сотрудник из Института геофизики в Чешской академии наук Джон Дженсен, исследователи изучали слой каменных орудий, оставшихся на дне реки Тиса после пребывания там древних людей.

Впервые эти орудия труда были обнаружены рабочими каменного карьера неподалеку от поселка Королево в Закарпатской области, а затем следы пребывания доисторических людей на этом месте были обнаружены в 1974 году Гладилиным.

Тогда ученые попытались определить возраст найденных орудий труда, но это оказалось сложной задачей. Точно можно было сказать, что найденные глубже всего орудия труда предшествовали последней смене магнитного поля Земли, произошедшей 800 тысяч лет назад. Установить более точно было невозможно, поскольку радиоуглеродный метод пригоден для вещей, которым 50 тысяч лет, а люминесцентный – ограничен 300 тысяч лет.

В новой работе ученые применили инновационный метод датировки с помощью космогенных нуклидов, которые могут достигать 5 миллионов лет. Именно этот метод ранее позволил ученым датировать возраст таких находок, как австралопитеки возрастом 3,4 миллиона лет в Стеркфонтейне на юге Африки и чжоукоудяньская Homo erectus возрастом 0,77 миллиона лет, также известный как "пекинский человек".

Метод заключается в измерении радиоактивных нуклидов, которые образуются в минералах горной породы и почвах вследствие падения на Землю вторичного космического излучения, которое образуется, когда потоки первичного космического излучения от взрывающихся звезд проходят сквозь атмосферу планеты.

"Применив этот подход к слою осадка, содержащему каменные орудия труда в Королево, мы смогли вычислить возраст захоронения от 1,5 до 1,3 миллиона лет (диапазон неопределенности 1 сигма), что делает это самым древним в Европе достоверно датированным местом пребывания человека", – сказал Дженсен.

К сожалению, кроме орудий труда ученым не удалось найти окаменелостей проживавших там людей, но у них есть версии относительно того, кто это мог быть.

По словам Дженсена, обнаруженные орудия труда слишком стары и примитивны, чтобы быть работой Homo sapiens или неандертальцев. Ученые предполагают, что, вероятно, это была разновидность Homo erectus, появившаяся около 2 миллионов лет назад и распространившаяся по разным местам проживания в Африке, Азии и Европе.

На своем пути из Африки в Евразию этот вид прошел регион Левант (территория современных Сирии, Ливана, Израиля, Египта, Турции, Греции и Кипра). Там были найдены их следы пребывания еще 2,5 миллиона лет назад. Далее они прошли по Кавказским горам (1,8 млн лет назад) и двинулись на восток – на территорию современных Украины и Европы.

Ранее в истории колонизации Европы существовал откровенный пробел между пребыванием людей 1,8 млн лет назад на Кавказе и их появлением на юго-западе Европы между 1,2-1,1 млн лет назад. Таким образом стоянка древних людей в Королево закрывает этот пробел.

По словам ученых, Королево также является самой северной из известных стоянок Homo erectus. Возраст захоронения около 1,4 млн лет назад соответствует трем межледниковым периодам, "которые были одними из самых теплых за последние несколько миллионов лет".

"Мы предполагаем, что люди воспользовались этими теплыми периодами для расселения в более высокие широты", – объяснил Дженсен.

По его словам, открытие в Украине добавляет "новый и неожиданный слой к истории Европы".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в Китае был обнаружен череп, вероятно, принадлежавший ранее неизвестному виду древних людей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.