У Венеры есть своя Луна? На космическом постере нашли странный объект, который оказался отнюдь не выдумкой

Канадско-американский исследователь, писатель и ведущий Латиф Нассер обнаружил на астрономическом плакате своего 2-летнего сына, изображающего Солнечную систему, странный космический объект под названием Zoozve и был вынужден провести расследование, чтобы раскрыть его тайну. Выяснилось, что это совсем не художественный вымысел автора.

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О своем расследовании Нассер рассказал в треде в соцсети X (ранее известной как Twitter). К решению космической загадки пришлось приобщить даже друзей из NASA.

Исследователь рассказал, что случайно засмотрелся на астрономический плакат в комнате сына и обнаружил, что рядом с Венерой находится спутник под названием Zoozve. Это его очень удивило, поскольку раньше он никогда не слышал о том, что у Венеры есть собственная Луна.

Прежде всего он зашел в Google и попытался выяснить, существует ли такой космический объект, а также, известно ли что-то науке о наличии спутника у Венеры. Ответ на оба вопроса оказался отрицательным.

Тогда Нассер обратился с аналогичными вопросами к своей подруге из NASA Лиз Ландау. Но ответ снова был отрицательным. Конечно же, исследователя это не удовлетворило, поскольку он не мог понять, имеет ли дело с обычной художественной выдумкой или в его знаниях о космосе оказался достаточно значительный пробел.

Далее Нассер обратился к, так сказать, источникам своей проблемы. Он нашел контакты иллюстратора, который рисовал плакат и связался с ним. Художник заверил, что не занимался самодеятельностью и все названия и объекты, изображенные на плакатах, он взял из научно утвержденного списка спутников Солнечной системы.

Казалось, что все концы ушли в воду и разгадать эту тайну исследователю уже не удастся, но с ответом вернулась Ландау, которая в конце концов поняла, что произошло.

Оказалось, что космический объект на самом деле назывался не Zoozve. Это был объект под временным названием 2002 VE 68, который, как можно понять из названия, был открыт в 2002 году.

Временные названия объектов обычно включают в себя год открытия объекта, а также буквы, указывающие на месяц и день открытия. Так, как говорится в объяснении Европейского космического агентства, объекты, открытые в период с 1 по 15 января, отражаются в порядке их открытия: АА, АВ, АС и так далее. Объекты, открытые в период с 16 по 31 января, обозначаются буквами BA, BB, BC и т.д. При этом буква J в обозначениях не используется. Последние открытия года, с 16 по 31 декабря, будут обозначены в серии YA, YB, YC.

Дальнейшее исследование позволило установить, что так называемый Zoozve значительно интереснее большинства космических камней.

Как пишет IFL Science, известно, что он, как и все астероиды, вращается вокруг Солнца. В зависимости от того, насколько близко астероид находится к нашей звезде, он имеет более высокую или более низкую скорость вращения, а также и более короткий, или более длинный "год".

VE68 проходит свой год за 225 дней. Почти так же быстро, как планета Венера. Поэтому они движутся вокруг Солнца с синхронностью, которой могли бы позавидовать профессиональные спортсмены-синхронисты.

Именно благодаря отслеживанию орбиты 2002 VE, ученые открыли первый квазилуну, или квазиспутник, в Солнечной системе. Как понятно из названия, это не совсем спутник, но это объект, который зависит от Солнца, а также в зависимости от той или иной планеты. Для 2002 VE такой планетой является Венера.

После открытия 2002 VE были открыты и другие квазиспутники. Известно, что они могут со временем появляться и исчезать, а Земля также имеет два официально признанных спутника.

Исследователи, открывшие 2002 VE, считают, что он находится рядом с Венерой уже около 7000 лет и будет оставаться рядом примерно следующие пять веков. Ранее, как предполагали ученые, 2002 VE мог быть околоземным астероидом.

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