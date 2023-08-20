Цивилизация майя уничтожила сама себя? Ученые указали на роковую жажду знаменитой цивилизации

Цивилизация майя, которая была одной из самых развитых в древнем мире, предположительно стала жертвой жажды ртути, воспринимаемой за божественный металл. Многочисленные археологические исследования подтверждают, что ртуть была широко распространена среди майя и даже использовалась в качестве краски.

Видео дня

Об этом говорится в статье в научном издании Frontiers in Environmental Science. Ртуть – жидкий серебристый материал, который даже сейчас может очаровывать своим видом, несмотря на наши знания о его токсичности.

В древние времена ртуть настолько увлекала людей, что ее называли quicksilver, что в переводе с архаического языка означало "живое серебро". Сейчас мы знаем, что длительное влияние ртути может привести к серьезным проблемам со здоровьем, но древние майя даже не подозревали, насколько опасно их увлечение.

Цивилизация майя просуществовала почти 1500 лет на территории современного полуострова Юкатан и стран Гватемалы и Белиза. Это была очень развитая цивилизация, отличавшаяся уникальным искусством, поразительной архитектурой, утонченной письменностью и сложной религией. Уже в 10 веке майя подверглись резкому упадку из-за гражданских войн, перенаселения, засухи и ухудшения состояния окружающей среды, а в дальнейшем испанские конкистадоры уничтожили остатки общества.

Но современные археологи нашли доказательства того, что трещиной в этой цивилизации могла стать жажда ртути, а также сульфида ртути, известного как киноварь. Именно киноварь очень распространен среди археологических находок. Археологи раскопали многочисленные артефакты, изготовленные из нее, и доказательства того, что майя широко использовали краски на основе киновари.

Хотя чистая ртуть – более редкая находка среди наследия майя, в одном из подводных объектов в Гватемале ученые обнаружили сосуд, содержащий около 500 кубических сантиметров ртути.

Ртуть была настолько распространена среди майя, что большое количество токсического элемента серьезно загрязнило многие достопримечательности. Так, из десяти мест, исследованных на наличие ртути, в шести – ее уровень превышал порог токсического действия.

Как отмечает Big Think, в 2020 году команда из Университета Цинциннати обнаружила токсический уровень ртути в двух водохранилищах в центре древнего города Тикаль, где проживало от 45 до 62 тысяч жителей. Они предположили, что ртуть попала в воду, когда дожди смыли со зданий краску на основе киновари.

Длительное влияние ртути, как известно, может повлечь за собой мышечную слабость, нарушение координации, сыпь на коже и проблемы с памятью, речью, слухом и зрением. Этот элемент также подавляет определенные ферменты, необходимые для надлежащей неврологической функции.

Доказательства наличия ртути также были обнаружены в останках скелетов майя. При этом, как отмечают исследователи, она скапливалась, когда умершие были еще живы. Один из последних правителей Тикаля мог страдать от болезни обмена веществ именно в результате хронического отравления ртутью.

При этом ученые не знают, как майя добывали такое количество элементарной ртути. Известно, что добыча киновари осуществлялась вблизи разных поселений, но не было найдено никаких археологических признаков того, что майя производили элементарную ртуть путем выплавки киновари. Более того, цивилизация майя была расположена вдали от известных, чистых источников этого элемента. Вполне возможно, что и киноварь, и ртуть поступали по тем же торговым путям, которыми майя получали нефрит и обсидиан.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что в джунглях Мексики нашли потерянный город майя.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.