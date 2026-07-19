Телевизоры LG записывают разговоры, а мониторы устанавливают ПО без разрешения, — журналисты

В устройствах LG обнаружен ряд спорных функций, нарушающих конфиденциальность пользователей. Некоторые мониторы этой компании устанавливают программное обеспечение на компьютер без отдельного согласия пользователя.

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В то же время смарт-телевизоры могут записывать голос во время работы AI-функций, если они включены. Об этом сообщает Gamers Nexus.

Специалисты проверили работу 34-дюймового монитора LG UltraGear 34GX900A-B стоимостью около 1200 долларов. После подключения устройства к компьютеру с Windows журналисты воссоздали ситуацию, при которой система автоматически загрузила LG Monitor App Installer и McAfee Scam Detector, не запрашивая разрешения пользователя.

После установки фирменный инсталлятор получает широкие права доступа к системным ресурсам. Согласно документации LG, приложение может обрабатывать информацию о геолокации, конфигурации компьютера, сетевой активности, учетных записях, контактах и других данных.

При этом аналогичные уведомления об установке программ начали получать даже владельцы более старых мониторов LG после обновления Windows или прошивки устройств.

В новых условиях использования LG Smart TV указано, что владелец телевизора должен предупреждать членов семьи и гостей о возможной записи голоса при использовании функций с искусственным интеллектом. Если человек не согласен с этим, пользователь должен отключить голосовое управление и другие функции, использующие микрофон.

"Вы несете ответственность за то, чтобы уведомить всех пользователей и гостей о том, что функции распознавания голоса могут записывать их голосовые данные", — отметили журналисты.

На самом деле такие требования могут вызвать юридические вопросы, в частности относительно получения согласия от всех людей, находящихся рядом с телевизором. Отказ от новых условий может означать потерю доступа к отдельным функциям искусственного интеллекта.

Новые правила появились на фоне претензий к LG в связи с практиками сбора данных. В расследовании журналисты упомянули иск генерального прокурора Техаса Кена Пекстона, касающийся использования технологии автоматического распознавания контента (Automatic Content Recognition, ACR) в смарт-телевизорах компании.

В то же время владельцы более старых телевизоров могут избежать новых условий, если не будут обновлять webOS. Однако в таком случае устройства перестанут получать обновления безопасности, что потенциально увеличит риск использования известных уязвимостей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что современные "умные" телевизоры могут терять прежнюю скорость работы и все чаще демонстрируют задержки при запуске программ. Особенно досадно, когда операционная система начинает давать сбои или бесконечно загружать видео прямо посреди запланированного киновечера.

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