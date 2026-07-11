Как ускорить работу любого телевизора: есть простой трюк

Современные "умные" телевизоры могут терять прежнюю скорость работы и всё чаще демонстрируют задержки при запуске программ. Особенно досадно, когда операционная система начинает давать сбои или бесконечно загружать видео прямо посреди запланированного кино-вечера.

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Как уверяют на сайте bgr.com, существует один чрезвычайно простой и быстрый способ, способный мгновенно вернуть устройству высокую производительность. Использование этого простого лайфхака позволяет закрыть скрытые процессы и существенно облегчить жизнь вашему домашнему медиа-центру.

Как правильно перезагрузить телевизор

Смарт-телевизор на самом деле никогда полностью не выключается. Нажатие стандартной кнопки на пульте лишь переводит экран в режим ожидания, оставляя все внутренние процессы активными. Со временем эти скрытые задачи накапливаются, перегружают оперативную память (RAM) и становятся причиной медленной работы интерфейса.

Именно поэтому регулярная и полная перезагрузка является первым "волшебным" средством для очистки кратковременной памяти устройства.

Чтобы правильно перезапустить систему, обычно достаточно нажать и удерживать кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение 5–10 секунд. Например, в моделях компании Sony после этого появится сообщение о выключении, и через несколько минут система полностью обновится. Если же этот метод не сработал из-за особенностей вашей модели, всегда можно воспользоваться проверенным "дедовским" способом. Полностью вытащите вилку из розетки, подождите несколько минут, чтобы платы разрядились, а затем снова включите телевизор.

Альтернативные методы борьбы с зависанием телевизора

В ситуациях, когда обычная перезагрузка не принесла желаемого результата, проблему стоит искать в переполненном внутреннем хранилище. За годы использования на телевизоре накапливается множество программ, которыми никто давно не пользуется. Для восстановления производительности стоит зайти в настройки, найти раздел управления приложениями и безжалостно удалить весь ненужный софт.

Это освободит необходимое место для стабильной работы потоковых сервисов и других важных системных виджетов.

Еще одной скрытой проблемой может стать устаревшее программное обеспечение. Если у вас случайно отключена функция автоматического обновления, операционная система может отставать от актуальных требований на несколько лет.

Проверьте наличие свежей прошивки вручную через меню сетевых или системных настроек вашего телевизора. Обновление фирменного ПО часто содержит важные исправления ошибок, которые напрямую влияют на общую скорость отклика устройства. Напоследок, отличным шагом для повышения производительности станет отключение экономного режима или функции энергосбережения.

Безусловно, этот режим помогает снизить потребление электроэнергии, однако он искусственно ограничивает ресурсы процессора. Найти и отключить эту настройку можно во вкладке "Питание" или "Системные настройки".

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