Как ускорить работу любого телевизора: есть простой трюк
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Современные "умные" телевизоры могут терять прежнюю скорость работы и всё чаще демонстрируют задержки при запуске программ. Особенно досадно, когда операционная система начинает давать сбои или бесконечно загружать видео прямо посреди запланированного кино-вечера.
Как уверяют на сайте bgr.com, существует один чрезвычайно простой и быстрый способ, способный мгновенно вернуть устройству высокую производительность. Использование этого простого лайфхака позволяет закрыть скрытые процессы и существенно облегчить жизнь вашему домашнему медиа-центру.
Как правильно перезагрузить телевизор
Смарт-телевизор на самом деле никогда полностью не выключается. Нажатие стандартной кнопки на пульте лишь переводит экран в режим ожидания, оставляя все внутренние процессы активными. Со временем эти скрытые задачи накапливаются, перегружают оперативную память (RAM) и становятся причиной медленной работы интерфейса.
Именно поэтому регулярная и полная перезагрузка является первым "волшебным" средством для очистки кратковременной памяти устройства.
Чтобы правильно перезапустить систему, обычно достаточно нажать и удерживать кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение 5–10 секунд. Например, в моделях компании Sony после этого появится сообщение о выключении, и через несколько минут система полностью обновится. Если же этот метод не сработал из-за особенностей вашей модели, всегда можно воспользоваться проверенным "дедовским" способом. Полностью вытащите вилку из розетки, подождите несколько минут, чтобы платы разрядились, а затем снова включите телевизор.
Альтернативные методы борьбы с зависанием телевизора
В ситуациях, когда обычная перезагрузка не принесла желаемого результата, проблему стоит искать в переполненном внутреннем хранилище. За годы использования на телевизоре накапливается множество программ, которыми никто давно не пользуется. Для восстановления производительности стоит зайти в настройки, найти раздел управления приложениями и безжалостно удалить весь ненужный софт.
Это освободит необходимое место для стабильной работы потоковых сервисов и других важных системных виджетов.
Еще одной скрытой проблемой может стать устаревшее программное обеспечение. Если у вас случайно отключена функция автоматического обновления, операционная система может отставать от актуальных требований на несколько лет.
- Проверьте наличие свежей прошивки вручную через меню сетевых или системных настроек вашего телевизора.
- Обновление фирменного ПО часто содержит важные исправления ошибок, которые напрямую влияют на общую скорость отклика устройства.
- Напоследок, отличным шагом для повышения производительности станет отключение экономного режима или функции энергосбережения.
Безусловно, этот режим помогает снизить потребление электроэнергии, однако он искусственно ограничивает ресурсы процессора. Найти и отключить эту настройку можно во вкладке "Питание" или "Системные настройки".
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