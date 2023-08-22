Телескоп NASA показал яркую предсмертную агонию далекой звезды. Фото

Космический телескоп NASA имени Джеймса Вебба (JWST) сфотографировал одну из самых известных планетарных туманностей – Туманность Кольцо, демонстрирующую сложные структуры последних стадий умирающей звезды.

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Об этом говорится на сайте космического агентства, где также были опубликованы фотографии туманности.

Как рассказал Роджер Вессон из Университета Кардиффа, ранее считалось, что планетарные туманности являются простыми круглыми объектами с одной умирающей звездой в центре. Свое название они получили из-за того, что во время наблюдений за ними с помощью небольших телескопов создавалось впечатление, что астрономы видят планету.

Однако новые исследования, проведенные благодаря JWST, подсказали ученым новые данные о формировании и эволюции этих объектов, намекая на ключевую роль бинарных компаньонов.

Вессон утверждает, что лишь несколько тысяч лет заря в центре Туманности Кольцо "было красным гигантом, терявшим большую часть своей массы".

Теперь же, на последних мгновениях своей жизни, ядро нагревает газ, выпущенный звездой, на что он реагирует цветовым излучением света.

Ученый также рассказал, что современные наблюдения показывают, что большинство планетарных туманностей чрезвычайно сложны, поэтому, скорее всего, такие сложные и несферические структуры создавались не только одной сферической звездой.

"Туманность Кольцо является идеальной мишенью для разгадки некоторых тайн планетарных туманностей", – заявил Вессон.

Эта туманность находится на расстоянии примерно 2200 световых лет от Земли, и она достаточно яркая, чтобы ее можно было наблюдать даже в бинокль ясным летним вечером из северного полушария и большей части южного.

Чтобы лучше изучить эту туманность, ученые использовали инструменты JWST, такие как NIRCam – камера ближнего инфракрасного диапазона, а также MIRI – инструмент среднего инфракрасного диапазона. Телескоп Уэбба сделал нужные фото, и ученые были ошеломлены количеством деталей на них.

"Яркое кольцо, дающее туманности ее название, состоит из около 20 000 отдельных сгустков плотного молекулярного водородного газа, каждый из которых примерно такой же массивный, как Земля", – рассказывается на сайте NASA.

Внутри кольца имеется узкая полоса излучения полициклических ароматических углеводородов, или ПАУ – сложных углеродсодержащих молекул. Ученые признаются, что не ожидали их там увидеть.

"За пределами яркого кольца мы видим интересные "шипы", направленные прямо от центральной звезды, которые заметны в инфракрасном диапазоне, но были очень слабо заметны на изображениях космического телескопа "Габбл". Мы считаем, что это могут быть молекулы, которые могут образовываться в тени самых плотных частей кольца, они защищены от прямого, интенсивного излучения горячей центральной звезды", – говорится в сообщении.

Изображение MIRI также позволило ученым лучше рассмотреть молекулярное гало вне яркого кольца.

"Неожиданным открытием стало наличие до десяти равномерно расположенных концентрических объектов в этом слабом гало. Эти дуги, по-видимому, образовывались примерно каждые 280 лет, когда центральная звезда сбрасывала свои внешние слои", – отмечают ученые.

При этом они объясняют, что ученым неизвестен процесс эволюции звезды в планетарную туманность, который имел бы такой временной промежуток.

"Эти кольца указывают на то, что в системе должна быть звезда-компаньон, которая вращается на таком же расстоянии от центральной звезды, как Плутон от нашего Солнца. Когда умирающая звезда выбрасывала свою атмосферу, звезда-компаньон формировала утечку и вылепляла ее. Ни один предыдущий телескоп не обладал достаточной чувствительностью и пространственным разрешением, чтобы обнаружить этот тонкий эффект", – указывают ученые.

Они убеждены, что именно благодаря звезде-компаньонке была сформирована такая сложная туманность.

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