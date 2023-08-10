Телескоп NASA обнаружил интригующую деталь о самой далекой из виденных звезд во Вселенной. Фото

Самая отдаленная, а соответственно и самая старая, из когда-либо виденных астрономами звезд Вселенной, которую лишь недавно показал космический телескоп NASA Джеймса Вебба (JWST), вероятно, существует в паре с незаметным на первый взгляд компаньоном. Данные свидетельствуют, что рядом с массивной Эарендель (Earendel) существует маленькая красная звезда.

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Об этом рассказывает издание Inverse. Эарендель находится на расстоянии более 12 миллиардов световых лет от Земли в галактике под названием Sunrise Arc (Дуга восхода Солнца). Это означает, что ее сияние, которое недавно заметил JWST, покинуло далекую галактику в первый миллиард лет после Большого взрыва.

За первый год своей работы JWST обнаружил множество чрезвычайно далеких галактик, но при всей своей мощности, находящиеся на огромных расстояниях галактики телескоп NASA не способен различить. Очень далекие галактики для него выглядят как округлые сгустки света.

Эарендель же – самая отдаленная звезда, которую астрономы когда-нибудь смогли идентифицировать. Она является частью одной из самых отдаленных галактик, которую астрономы когда-нибудь смогли разглядеть в деталях – Sunrise Arc.

Первым далекую звезду заметил космический телескоп "Габбл". В его объективе это была яркая точка света в далекой галактике, изображение которой было увеличено в четыре тысячи раз, когда ее свет проходил через гравитационную линзу массивного скопления галактик.

Теперь же инфракрасная камера JWST (NIRCam) рассказала больше деталей об этой яркой и далекой звезде.

Эарендель – блестящая голубая звезда, которая в несколько раз массивнее нашего Солнца. Она также вдвое горячее и, как считают ученые, более чем в миллион раз ярче.

Ученые предполагают, что Эарендель, как и многие более близкие к нам массивные звезды, которые уже были изучены астрономами, может быть частью двойной звездной системы. Они считают, что Эарендель вместе со своей компаньонкой обращаются вокруг общего центра тяготения.

При этом Эарендель является массивной звездой, а ее звезда-спутник значительно меньше, поэтому астрономы догадывались о ее существовании, но не до конца верили, что смогут выявить ее признаки.

"Астрономы не ожидали, что JWST обнаружит компаньонов Эарендель, поскольку они будут очень близко друг к другу и неразличимы на небе. Однако, основываясь исключительно на цветах Эарендель, астрономы считают, что видят намеки на более холодную, более красную звезду-компаньонку", – говорится в заявлении NASA.

Свет от далекой галактики Sunrise Arc на пути к Земле проходит через массивное скопление галактик, названное WHL0137-08. Гравитация этого скопления искажает пространство-время вокруг него, заставляя свет идти по искривленному пути, словно проходя сквозь линзу. В результате Sunrise Arc выглядит вытянутой в тонкую дугу.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что недавно астрономы обнаружили особую звездную систему, которая может предоставить первые в истории доказательства существования неуловимой звезды из темной материи.

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