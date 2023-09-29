Таинственные 'волшебные круги' обнаружили в 15 странах на трех континентах: ученые десятилетием не понимают, что это такое

Мир скрывает много загадок, которым не могут найти объяснения самые опытные ученые. В 15 странах обнаружили таинственные "волшебные круги". Гипотез существует множество – от знаков инопланетян и механизмов Тьюринга до наслоений термитов.

Используя спутниковые изображения и модели на основе искусственного интеллекта "волшебные круги" обнаружили в 263 местах на трех континентах. В частности, в Намибии, Западной Австралии, Сахаре, Мадагаскаре, в Юго-Западной Азии и Центральной Австралии. Детали рассказало издание Ifl Science.

По словам соавтора исследования Мануэля Дельгадо-Бакеризо, ученые получили доказательства того, что "волшебные круги" гораздо более распространены, чем считалось ранее.

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"Это впервые позволило нам глобально понять факторы, влияющие на их распространение", – отметил ученый.

"Волшебные круги" образуются в достаточно схожих условиях: в почве с низким содержанием азота и в районах со средним количеством осадков менее 200 миллиметров в год.

"В дополнение к этим факторам наличие специфических биологических элементов (термитников) в определенных регионах также играет роль в наличии этих моделей", – подчеркнули ученые.

Исследование показало, что растениеводство в регионах с "волшебными кругами" развивается гораздо больше и в разы стабильнее, чем в регионах без них.

Профессор из Университета Аликанте Фернандо Т. Местре добавил, что "эти результаты дают первые эмпирические доказательства повышения стабильности и продуктивности "волшебных кругов". Вероятно, загадочные круги могут улучшить свойства экосистем, связанные со стабильным выращиванием различных видов растений.

В дальнейшем будут проводиться более детальные исследования на этих участках, чтобы определить причину появления странных кругов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему "инопланетяне" перестали покидать круги на полях и кто на самом деле их рисовал.

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