Почему инопланетяне перестали оставлять круги на полях и кто на самом деле их рисовал

Таинственные круги на пшеничных полях, которые в 1990-х и начале 2000-х годов взбудоражили воображение всего человечества, в последние годы совсем исчезли из информационного пространства, несмотря на то, что социальные сети являются идеальной средой для таких вирусных историй. Считалось, что удивительные рисунки – это то ли послание от инопланетных гостей, то ли след, который оставляют их космические корабли во время приземления или взлета.

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За ними "охотились", их исследовали и пытались воспроизвести разнообразными методами, но теперь, похоже, они просто никому не нужны. И это при том, что тема НЛО продолжает оставаться на слуху. Издание IFLScience вспоминает историю этого феномена, а также объясняет, кто же на самом деле стоял за инопланетными посланиями.

В 90-х годах, когда мир увлекла НЛО-мания (не без помощи сверхпопулярного сериала "Совершенно секретно", конечно) удивительные круги на полях обсуждали все – от подростков на улицах до национальных СМИ. И это при том, что мир жил в эпоху до соцсетей, блогов и интернет оставался не слишком доступным. Тем не менее, сообщалось, что "приветы" от инопланетян видели буквально по всему миру.

Но появились они вовсе не 30 лет назад, а гораздо раньше. Еще в 1678 году в английском Хартфордшире появились странные знаки на посевах зерновых. Тогда во всем обвинили нечистые силы, а потом это стали считать первым зафиксированным случаем появления "инопланетных" кругов на полях. Однако следует отметить, что в отличие от традиционных кругов, стебли зерновых культур в Хартфордшире были обрезаны, а не изогнуты. Так что, вероятно, этот случай вообще не стоит связывать с феноменом.

Еще одно упоминание о кругах на полях появилось в 1880 году, когда в журнале Nature было опубликовано письмо Джона Рэнда Капрона, который своими глазами видел несколько "круглых пятен", появившихся на поле. Он считал, что причиной появления кругов стали циклонические ветра.

Во второй половине ХХ века круги на полях начали появляться все чаще и привлекали все больше внимания. В 1963 году английский астроном сэр Патрик Мур описал кратер, увиденный на поле в Уилтшире. Он предположил, что кратер появился в результате падения метеорита. Он также рассказал, что на некоторых соседних полях заметил спиралеобразное образование на посевах. Мур предположил, что они, вероятно, были вызваны "сильными воздушными потоками, вызванными падением тела", а также утверждал, что все узоры на пшеницы вели к кратеру.

Несмотря на попытки Мура найти естественное объяснение явлению, вокруг него стали разрастаться теории, связанные с инопланетянами. Впоследствии аналогичные круги появились в Австралии и там уже никто даже не стеснялся – их сразу сочли делом рук пришельцев. Параллельно истории о кругах на полях, своей формой напоминавших гигантский двигатель инопланетного корабля начали появляться в Великобритании.

Апогея любопытство людей к инопланетянам достигло в конце 1970-х годов, когда отставной офицер ВВС США рассказал об инциденте в Розуэлле в 1947 году, когда в пустыне Нью-Мексико якобы разбился космический корабль.

Тем временем двое англичан из сельской местности однажды вечером заскучали и придумали то, что в наше время назвали бы пранком. Даг Бауэр и Дэйв Чорли придумали довольно простой метод, позволивший им создавать круги на полях разнообразной сложности, а удаленность от городской жизни оставила их ночные деяния незамеченными. Мужчины использовали деревянные доски с прикрепленными к ним веревками, чтобы создавать круги на полях на границе между Хэмпширом и Уилтширом.

Наступая на доску, они создавали широкие линии, а также загибали стебли, а не ломали их, создавая видимость того, что их согнуло мощным ветром.

За почти 20 лет пранкерства Бауэр и Чорли создали более 200 кругов, пока сами во всем не признались в начале 1990-х годов. Несмотря на то, что человеческая рука за инопланетными рисунками была разоблачена, уфологи продолжали верить в то, что за всем этим стоят инопланетяне.

Признания Бауэра и Чорли не только не поставили точку в появлении этих рисунков на полях, но стали вирусными по всему миру. Люди из других стран, используя идею британцев, начали рисовать еще большие и удивительные круги на полях.

Однако, в конце концов, интерес к этому явлению постепенно угас, поскольку его все сложнее было трактовать как достоверное доказательство существования инопланетян.

Сегодня же круги на полях скорее превратились в форму искусства, которую уже никто не связывает с НЛО.

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