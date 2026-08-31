Существует несколько рисков: что будет, если постоянно оставлять зарядное устройство в розетке

Оставлять зарядное устройство в розетке после завершения зарядки кажется вполне безопасной привычкой, однако специалисты советуют не делать этого без необходимости. Подключенный адаптер продолжает потреблять небольшое количество электроэнергии и может нагреваться даже без подключенного смартфона.

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Кроме того, постоянное пребывание под напряжением увеличивает риски в случае перепадов в электросети или неисправности самого устройства. OBOZ .UA рассказывает всё, что известно.

Почему зарядное устройство лучше отключать

По словам эксперта в области энергетики и главы компании Suntrek Solar Итана Хайна, адаптеры и зарядные устройства следует отключать от электросети, когда они не используются. Это позволяет сократить энергопотребление и одновременно снизить риски, связанные с перепадами напряжения и перегревом.

Одной из проблем могут стать скачки напряжения. Резкие колебания в электросети способны повредить чувствительную электронику. Причиной таких перепадов могут быть не только грозы и удары молнии, но и повышенная нагрузка на энергосистему.

Еще один фактор – пожарная безопасность. Оставленные под напряжением адаптеры в отдельных случаях могут перегреваться. Особенно это касается дешевых или несовместимых зарядных устройств, в которых может отсутствовать надлежащая защита от перегрева и короткого замыкания.

Зарядное устройство потребляет электроэнергию даже без смартфона

Подключенный к розетке адаптер не перестает полностью потреблять электроэнергию даже тогда, когда к нему ничего не подключено. Это называют "фантомным" или скрытым потреблением.

По данным, приведенным экспертом , современные адаптеры могут расходовать около 0,1–0,5 Вт в час, оставаясь подключенными к сети. Для одного зарядного устройства это почти незаметно, однако в доме, где постоянно подключены десятки адаптеров, расходы могут накапливаться.

Регулярное отключение зарядных устройств также может положительно влиять на срок их службы. Меньший нагрев и нагрузка на внутренние компоненты потенциально позволяют адаптерам дольше оставаться исправными.

Что можно оставлять в розетке

В то же время постоянно вытаскивать абсолютно все устройства из розетки необязательно. Подключенными могут оставаться системы безопасности, оборудование "умного дома", видеодомофоны, медицинское оборудование и другие устройства, которым необходимо непрерывное питание.

Зато зарядные устройства для смартфонов и ноутбуков после завершения работы лучше отключать. То же самое касается зарядных устройств для крупных аккумуляторов и микромобильного транспорта – электровелосипедов, электросамокатов и ховербордов.

Особой осторожности требуют приборы, которые во время работы выделяют тепло. Речь идет о выпрямителях для волос, плойках, электрических одеялах и переносных обогревателях. После использования их рекомендуется сразу выключать и отключать от сети.

"В электротехнике есть простое правило: любое устройство, которое вырабатывает или излучает тепло, потенциально может стать источником возгорания", – подытожил Хайн.

Напомним, что в процессе эксплуатации любой аккумулятор неизбежно теряет свою первоначальную ёмкость. В результате смартфон начинает разряжаться быстрее, а время его работы от одного заряда сокращается. Чтобы вовремя заметить проблемы с питанием, стоит время от времени проверять состояние аккумулятора.

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