Темный или светлый: какой режим на смартфоне лучше для зрения

В течение дня мы не один час смотрим на экран своего смартфона и порой замечаем под вечер сухость в глазах, жжение и усталость. Дело может пойти и дальше: появляется покраснение глаз, текст расплывается, начинает болеть голова и даже возникает чувствительность к свету. Этот комплекс симптомов даже получил свое название – цифровое переутомление глаз (ЦПГ).

Видео дня

Некоторые пытаются бороться с ним, переключив гаджет на темный режим, когда фон становится черным, а текст на нем – белым. Некоторые считают, что он безопаснее для глаз. Однако врачи утверждают, что он снимает напряжение со зрения далеко не в каждой ситуации. Например, если у вас близорукость или астигматизм, вы находитесь в условиях тусклого освещения и т.д., темная тема может только усилить усталость глаз. Поэтому издание BGR решило разобраться, когда лучше переключаться на какой режим и как сделать каждый и них комфортным для глаз без необходимости покупать специальные очки с защитой от синего света.

Почему темный режим не всегда лучше для глаз

В условиях низкого освещения наши зрачки расширяются, чтобы захватить как можно больше света. Именно поэтому, если долго смотреть на экран в светлом режиме в плохо освещенной комнате, глаза начинают болеть. Яркость буквально перегружает зрительную систему, что приводит к физическим симптомам цифровой усталости. В таких обстоятельствах темный режим работает идеально: уменьшая яркость, он сглаживает контраст между экраном и комнатой, возвращая глазам комфорт.

Однако, если включить темный режим в хорошо освещенном помещении, зрачки все равно расширятся. Из-за этого уменьшается глубина резкости – то есть расстояние, на котором предметы выглядят четкими и сфокусированными. Это означает, что глазам придется напрягаться сильнее, чтобы удерживать текст в фокусе из-за пониженного контраста. Иногда из-за этого буквы кажутся размытыми или туманными по краям.

Больше всего это затрагивает близоруких людей, особенно если они имеют астигматизм. Астигматизм – это несовершенство кривизны роговицы или хрусталика глаза, которое мешает фокусировке, поскольку свет преломляется в разных направлениях, когда попадает в глаз. Вместо одной точки фокуса возникает несколько, что делает зрение размытым. Поэтому в темном режиме текст не просто теряет четкость, а начинает как бы "расплываться" и въедаться в темный фон, даже если человек читает его в очках. Появляется эффект ореола, из-за которого фокусироваться становится еще труднее.

Светлый режим тоже может быть комфортным для глаз

Если темный режим дается вашим глазам с трудом (особенно при низкой чувствительности к контрасту), можно вполне комфортно пользоваться светлым, применив несколько простых настроек. Во-первых, стоит уменьшить яркость, чтобы сияние экрана не резало глаза. Однако важно следить, чтобы яркость дисплея соответствовала уровню освещения вокруг вас.

На современных iPhone и некоторых Android-устройствах это не обязательно делать вручную, ведь они имеют датчики, которые сами считывают уровень света вокруг и подстраивают экран. То есть они добавляют яркости в солнечный день и скручивают ее до минимума в темноте. Единственное, что надо учесть – выключение автояркости помогает дольше сохранить заряд батареи. Поэтому, если заметите, что телефон быстро садится, лучше регулировать яркость вручную через панель управления.

Во-вторых, можно включить ночной режим (Night Shift или функцию защиты глаз). Она накладывает на экран теплый желтоватый фильтр, который уменьшает излучение синего света, облегчая восприятие. Синий спектр бодрит наш организм и способен подавлять выработку мелатонина – гормона, который помогает нам заснуть. Именно поэтому, кстати, не советуют спать с включенным телевизором, ведь он излучает такой же свет. А вот активация ночного режима на гаджете хотя бы за час до сна поможет засыпать гораздо быстрее.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему не стоит оставлять Bluetooth в телефоне постоянно включенным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.