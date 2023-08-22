Сколько человек нужно для выживания колонии на Марсе: ученые назвали неожиданную цифру

Для успешного функционирования человеческой колонии на Марсе там должны проживать всего 22 человека. Это почти в пять раз меньше, чем считалось ранее.

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Об этом говорится в статье исследователей из Университета Джорджа Мейсона (США), опубликованной на сайте препринтов arXiv. Материал должен пройти рецензирование научного сообщества, чтобы изложенные в нем теории были признаны правильными.

Предварительно считалось, что колония на Марсе сможет успешно функционировать, если там будут проживать 100 человек. Но исследователи считают, что предварительные подсчеты базировались на предположениях, не соответствующих действительности.

"Мы склонны часто относиться к людям как к числам или частицам, лишенным личных стимулов, гетерогенности и способности к адаптации", – рассказала доцент кафедры вычислительной техники и наук о данных в Университете Джорджа Мейсона и соавтор исследования Анамария Береа в комментарии The Register.

Она убеждена, что человеческие группы – это сложные системы, "где результат не является суммой частей, а является синергетическим". То есть, каждый отдельный человек дает не только свой собственный показатель, но и улучшает показатели других лиц в колонии.

"Любая социальная система обладает свойствами адаптивности, эмерджентности и нелинейной динамики", – отметила Береа.

При этом исследователи выразили сомнение, что колония на Марсе будет независима от Земли и предположили, что между планетами будет существовать тесная связь.

"Сценарий, когда вы можете просто отправить куда-то Х людей и просто позволить им выжить, очень маловероятен", – сказала она.

В частности, как отметила исследовательница, для Земли будет дешевле отправить на Марс запасы, чем новую партию колонизаторов.

В ходе исследования ученые использовали технику компьютерного моделирования, которая предполагала, что у разных колонистов будут разнообразные атрибуты и они будут выполнять определенные обязанности.

Не обошлось и без слабого звена. Оказалось, что на колонизацию Марса ни в коем случае нельзя отправлять невротиков.

"Марсиане с "невротической" психологией умирают гораздо быстрее, чем с другими психологиями, и как только их популяция (в колонии. – Ред.) достигает достаточно низкого уровня, население поселения стабилизируется", – говорится в статье.

Всего было проведено пять моделирований, каждое из которых длилось 28 лет на Марсе. Именно по результатам этих моделирований исследователи пришли к выводу, что для "поддержания жизнеспособного размера колонии в долгосрочной перспективе" нужно 22 человека.

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