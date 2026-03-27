Сенсации не будет: раскрыты детали о дизайне iPhone 18

Apple продолжает работать над усовершенствованием дизайна своих смартфонов, однако революционных изменений в ближайшем поколении не предвидится. Несмотря на многочисленные слухи, компания пока не готова представить полностью безрамочный iPhone без вырезов на экране.

Инсайдеры сообщают, что главная ставка делается на постепенное совершенствование уже имеющихся решений. В частности, речь идет об уменьшении элементов на дисплее и оптимизации фронтальных сенсоров. Таким образом, iPhone 18 станет скорее эволюционным шагом, чем технологическим прорывом, пишет appleinsider.

По имеющейся информации, Apple и в дальнейшем будет развивать концепцию Dynamic Island. В то же время этот элемент интерфейса со временем станет компактнее, ведь компания стремится сделать экран максимально "чистым". Основная сложность заключается во внедрении сенсоров под дисплеем, в частности системы TrueDepth, которая обеспечивает работу Face ID.

Ранее сообщалось, что Apple рассматривает использование инфракрасной технологии для интеграции Face ID непосредственно под OLED-экраном. Ожидается, что такие решения могут появиться в будущих моделях, в частности в версиях Pro. Однако технические трудности пока не позволяют реализовать эту идею в полной мере.

Несмотря на это, стратегия компании остается неизменной – постепенное уменьшение видимых элементов на передней панели и приближение к концепции полностью безрамочного смартфона. Именно поэтому даже без громких инноваций iPhone 18 продолжит курс на минимализм и визуальную чистоту дизайна.

