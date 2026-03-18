Чем американский iPhone отличается от европейского: разница существенная

Законодательство Евросоюза и США существенно отличаются друг от друга и сказывается это даже на том, как в этих регионах работают iPhone. Американской компании Apple приходится подстраиваться под требования европейского Закона о цифровых рынках (DMA).

Однако существуют и другие детали, которые делают модели "яблочного" смартфона для разных регионов непохожими. Подробнее о них рассказало издание BGR.

Например, в США и некоторых других странах iPhone работают исключительно с eSIM. Поэтому, покупая линейку iPhone 17 в Америке, вы получите устройство без слота для физической SIM-карты, что дает примерно 5% прироста к автономности аккумулятора. Еще одним преимуществом американских моделей является поддержка миллиметровых волн (mmWave). Однако воспользоваться этим сверхбыстрым 5G-соединением можно только при наличии соответствующего оператора в стране.

Интересно, что Apple внедрила аппаратные отличия также для других рынков: китайские iPhone имеют слот для двух физических SIM-карт, а в японских моделях звук затвора камеры всегда активен во время съемки.

В Европе iPhone в целом похож на большинство моделей для международного рынка. Это означает наличие лотка для одной физической SIM-карты и поддержку стандартного 5G без mmWave. Однако модель iPhone Air вышла такой же, как в США – только в версии с eSIM. В то же время программно европейские iPhone могут существенно отличаться, но только при условии использования европейского Apple-аккаунта.

Влияние европейского закона о цифровых рынках

Европейский закон о цифровых рынках (DMA) вступил в силу в 2023 году, и с тех пор Apple была вынуждена пойти на ряд уступок, чтобы сохранить присутствие на рынке ЕС. Некоторые из ранних требований открыли доступ к сторонним магазинам приложений, позволили разработчикам предлагать собственные платежные решения и предоставили пользователям возможность выбирать стандартные программы, например, любимый браузер.

В обновлении операционной системы iOS 26.3 компания Apple еще больше приблизилась к выполнению требований DMA, добавив плавное подключение для сторонних наушников (как в AirPods), расширив возможности использования NFC для разработчиков и внедрив высокоскоростное Wi-Fi соединение между устройствами по принципу AirDrop. Ожидается, что в iOS 26.4 Apple позволит сторонним смарт-часам получать уведомления с iPhone и отвечать на них.

Ожидается, что Еврокомиссия и в дальнейшем будет заставлять американского техногиганта внедрять новые функции на своих смартфонах. Иногда это приводит к задержкам некоторых релизов. Например, функция Live Translation появилась в Европе только с iOS 26.2, а зеркальное отображение iPhone на Mac и определенные функции Apple Maps до сих пор недоступны.

Какой iPhone лучше покупать – европейский или американский?

На самом деле разница несущественна, если только для вас не критичны несколько процентов заряда аккумулятора. Хотя для модели iPhone 17 Pro Max разница во времени автономности для американской и европейской моделей оказалась практически незаметной.

Хотя можно утверждать, что при переходе теряется поддержка mmWave, однако это важно только для тех, кто пользуется услугами соответствующих операторов в США. Также важно, что цены на iPhone в США обычно ниже, чем в ЕС. В конце концов, большинство изменений зависят не столько от "железа" самого iPhone, сколько от региона, к которому привязана учетная запись пользователя Apple.

