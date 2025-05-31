Секреты поисковика Google, о которых мало кто знает: это значительно упростит жизнь
Поисковик Google помогает быстро находить информацию в интернете – от новостей и рецептов до научных данных и товаров. Чтобы пользоваться им эффективнее, можно использовать специальные команды.
OBOZ.UA рассказывает о нескольких секретах поисковика Google. Оказывается, что о них мало кто знает, но это может значительно улучшить твой опыт поиска.
Например, кавычки ("...") позволяют искать точную фразу, а знак минус (-) – исключить слова из результатов. Также полезны операторы site: для поиска на конкретном сайте или filetype: для поиска определенного типа файлов (например, PDF).
1. Специальные операторы поиска
- "..." (кавычки)
Ищет точную фразу. Пример: "как приготовить макароны"
- site:
Ищет только на конкретном сайте. Пример: site: oboz.ua Ukraine
- filetype:
Ищет файлы определенного формата. Пример: marketing plan filetype:pdf
- (минус)
Исключает слово из поиска. Пример: apple -fruit
- intitle:
Ищет слово только в заголовках страниц. Пример: intitle: "AI in education"
- related:
Показывает сайты, похожие на указанный. Пример: related:nytimes.com
2. График прямо в поиске
Введи уравнение или функцию, например: sin(x) + cos(x^2), Google покажет график.
3. Таймер и секундомер
Введи в поиске: таймер на 5 минут или stopwatch.
4. Переводчик прямо в Google
Введи: translate "hello" to Ukrainian
5. Конвертер валют и единиц измерения
- 100 USD в EUR
- 10 миль в километрах
- 35°C в Фаренгейт
6. Скрытые игры и "пасхалки"
- "Do a barrel roll" – экран сделает оборот.
- "Zerg rush" – начнется веселая игра (работает через Google Easter Egg Archive).
- "Google gravity" – Google Gravity (поиск).
- "Atari Breakout" – введи в "Google Images" и поиграй.
- "Pac-Man", "Snake game", "Solitaire", "Tic tac toe" запускаются прямо в поиске.
7. Просмотр кэшированных страниц
Если сайт не работает, введи: cache:example.com
8. Ограничение поиска по дате
Кликни "Инструменты" → "Когда угодно" и выбери нужный диапазон.
9. Google Scholar
scholar.google.com - научные статьи, диссертации, книги.
10. Поиск по изображению
Зайди на images.google.com и загрузи фото – Google найдет похожие.
Как сообщал OBOZ.UA, с развитием технологий искусственного интеллекта мы получаем все больше помощников на его базе. Компания Google, которая ранее запустила Google Assistant, сейчас активно развивает другой ИИ-проект Gemini. Он уже поставляется на собственных смартфонах компании и устанавливается с обновлениями операционной системы Android, а недавно вышло приложение и для iPhone.
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