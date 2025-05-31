Секреты поисковика Google, о которых мало кто знает: это значительно упростит жизнь

Поисковик Google помогает быстро находить информацию в интернете – от новостей и рецептов до научных данных и товаров. Чтобы пользоваться им эффективнее, можно использовать специальные команды.

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OBOZ.UA рассказывает о нескольких секретах поисковика Google. Оказывается, что о них мало кто знает, но это может значительно улучшить твой опыт поиска.

Например, кавычки ("...") позволяют искать точную фразу, а знак минус (-) – исключить слова из результатов. Также полезны операторы site: для поиска на конкретном сайте или filetype: для поиска определенного типа файлов (например, PDF).

1. Специальные операторы поиска

- "..." (кавычки)

Ищет точную фразу. Пример: "как приготовить макароны"

- site:

Ищет только на конкретном сайте. Пример: site: oboz.ua Ukraine

- filetype:

Ищет файлы определенного формата. Пример: marketing plan filetype:pdf

- (минус)

Исключает слово из поиска. Пример: apple -fruit

- intitle:

Ищет слово только в заголовках страниц. Пример: intitle: "AI in education"

- related:

Показывает сайты, похожие на указанный. Пример: related:nytimes.com

2. График прямо в поиске

Введи уравнение или функцию, например: sin(x) + cos(x^2), Google покажет график.

3. Таймер и секундомер

Введи в поиске: таймер на 5 минут или stopwatch.

4. Переводчик прямо в Google

Введи: translate "hello" to Ukrainian

5. Конвертер валют и единиц измерения

100 USD в EUR

10 миль в километрах

35°C в Фаренгейт

6. Скрытые игры и "пасхалки"

"Do a barrel roll" – экран сделает оборот.

"Zerg rush" – начнется веселая игра (работает через Google Easter Egg Archive).

"Google gravity" – Google Gravity (поиск).

"Atari Breakout" – введи в "Google Images" и поиграй.

"Pac-Man", "Snake game", "Solitaire", "Tic tac toe" запускаются прямо в поиске.

7. Просмотр кэшированных страниц

Если сайт не работает, введи: cache:example.com

8. Ограничение поиска по дате

Кликни "Инструменты" → "Когда угодно" и выбери нужный диапазон.

9. Google Scholar

scholar.google.com - научные статьи, диссертации, книги.

10. Поиск по изображению

Зайди на images.google.com и загрузи фото – Google найдет похожие.

Как сообщал OBOZ.UA, с развитием технологий искусственного интеллекта мы получаем все больше помощников на его базе. Компания Google, которая ранее запустила Google Assistant, сейчас активно развивает другой ИИ-проект Gemini. Он уже поставляется на собственных смартфонах компании и устанавливается с обновлениями операционной системы Android, а недавно вышло приложение и для iPhone.

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