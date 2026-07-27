Можно не покупать новый: как ускорить работу смартфона за два шага

Если Android-смартфон работает медленнее, не стоит сразу устанавливать сторонние "оптимизаторы". В большинстве случаев они не дают результата, а иногда даже наносят вред системе.

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Зато в самом устройстве уже есть скрытые инструменты, которые помогут ускорить его работу. И о них рассказывает OBOZ.UA.

Скрытые возможности в настройках

Речь идет о "Параметрах разработчика" – специальном разделе, который обычно скрыт от пользователей. Он предназначен для тестирования приложений, но содержит и полезные функции для оптимизации работы системы.

Чтобы активировать этот режим, нужно зайти в "Настройки", затем выбрать "Телефон" или "Информация о ПО" и несколько раз нажать на пункт "Номер сборки". После этого появится сообщение об активации режима разработчика, а соответствующий раздел станет доступен в меню.

Как ускорить работу интерфейса

Один из самых эффективных способов – изменить настройки системной анимации. В "Настройках разработчика" есть три пункта: "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Продолжительность анимации".

По умолчанию они установлены на значение 1x. Специалисты советуют уменьшить их до 0,5x или полностью отключить. Это не повышает реальную производительность процессора, но значительно ускоряет визуальную работу системы: меню открываются быстрее, а переходы становятся более плавными.

Оптимизация фоновых процессов

Еще один способ повысить производительность – ограничить количество приложений, работающих в фоновом режиме. Это особенно актуально для смартфонов с небольшим объемом оперативной памяти.

В разделе "Приложения" нужно найти пункт "Ограничение фоновых процессов" и изменить стандартное значение на "Не более 4 процессов". Это позволит освободить ресурсы системы и сделает её более отзывчивой к действиям пользователя.

После внесения этих изменений смартфон не станет технически мощнее, однако будет работать заметно быстрее. Эффект особенно ощутим на старых или бюджетных устройствах, где каждый лишний процесс влияет на производительность.

Ранее OBOZ.UA объяснял, можно ли пользоваться телефоном, пока он заряжается.

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