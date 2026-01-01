Пригодится на праздники: приложение для Apple, о котором мало кто знает

Организация праздников часто превращается в настоящее испытание даже для самых опытных планировщиков. Нужно учесть время, место, дорогу, меню, подарки и досуг гостей. Все это обычно обсуждается в бесконечных чатах, где легко потерять важную информацию.

Видео дня

Из-за этого часть приглашенных может не получить обновлений или просто запутаться. Именно для решения таких проблем Apple выпустила малоизвестное, но полезное приложение. Речь идет об Apple Invites, которое способно значительно упростить подготовку к праздничным событиям.

Apple Invites — это фирменное приложение компании, представленное в начале 2025 года. Его создали для планирования и координации событий, подобно тому, как раньше пользовались инструментами в социальных сетях.

В то же время сервис имеет более сдержанный и понятный интерфейс. Пользователи могут создавать стильные цифровые приглашения с готовыми темами, добавлять фото и музыку. Готовые приглашения легко отправляются всем участникам мероприятия за несколько кликов.

Для чего нужны Apple Invites

Функциональность приложения не ограничивается только красивыми карточками. Приглашения являются интерактивными и открывают доступ к отдельному пространству события. В нем гости могут подтвердить свое присутствие, просмотреть адрес и проложить маршрут через "Карты". Также сервис показывает прогноз погоды на дату мероприятия, что особенно полезно для встреч на открытом воздухе. Отдельным преимуществом стала возможность совместного обмена фотографиями через iCloud.

Благодаря этой функции все приглашенные могут добавлять снимки после события и просматривать их в одном месте. Таким образом создается общий архив воспоминаний, доступный для всех участников. Это удобно для семейных праздников, вечеринок с друзьями или корпоративных встреч. Пользователям больше не нужно собирать фото из разных мессенджеров. Все хранится централизованно и упорядоченно.

Несмотря на репутацию Apple как закрытой экосистемы, Apple Invites частично работает и с устройствами других производителей. Пользователи Android не могут скачать само приложение, ведь оно недоступно в Google Play. Однако они могут получать приглашения по электронной почте или по ссылке. После подтверждения адреса электронной почты гости могут ответить на приглашение через веб-браузер. Таким образом они получают доступ к основной информации о событии.

В то же время пользователи без устройств Apple имеют определенные ограничения. Они не могут так быстро взаимодействовать с событием, как владельцы iPhone или iPad. Также им недоступен совместный просмотр и загрузка фотографий в рамках сервиса. Однако веб-версия позволяет добавить событие в календарь на любом устройстве. Это делает Apple Invites универсальным инструментом, который может стать особенно полезным во время праздников.

OBOZ.UA писал ранее о планах Apple на 2026 год. Компания готовится выпустить более 20 новых устройств.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.