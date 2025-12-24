Apple выпустит более 20 новых устройств в 2026 году: что известно
Для многих из нас получить под елку на Новый год гаджет от Apple – это настоящая мечта. Но и сама компания не стоит на месте, в 2026 году она планирует выпустить более двух десятков новых устройств в различных нишах и порадовать своих сторонников более продвинутыми техническими новинками.
Какие это будут гаджеты и когда ждать их выхода – информацию собирало издание 9 to 5 Mac. Наиболее насыщенными сезонами станут весна и осень.
Начало года и весна: недорогой MacBook, iPhone 17e, продукты для дома и другое
В 2026 году для Apple ожидается необыкновенно насыщенное начало года – компания планирует выпустить на рынок больше новинок, чем обычно. Среди них будут как совершенно новые для техногиганта виды гаджетов, так и обновленный бюджетный MacBook, а также недорогой iPhone 17e. Вот перечень того, что должно выйти на рынок в начале года с ключевыми особенностями этих устройств.
- iPhone 17e – чип A19, фронтальная камера Center Stage, Dynamic Island.
- Базовый iPad – обновленный чип, вероятно, с поддержкой Apple Intelligence.
- M4 iPad Air – обновление спецификаций до чипа M4.
- AirTag 2 – новый чип Ultra Wideband с улучшенным диапазоном, обновление безопасности.
- MacBook – чип A-серии iPhone, яркие цвета, низкая стоимость.
- M5 MacBook Air – привычный дизайн, но новый чип M5 и, вероятно, обновленные цветовые варианты.
- MacBook Pro с M5 Pro и Max – модели с экраном 14 дюймов и 16 дюймов, высокопроизводительные чипы M5.
- Apple Studio Display 2 – поддержка адаптивной частоты обновления экрана 120Hz ProMotion, HDR.
- Второй дисплей Mac – эксперты ожидают, что Apple выпустит два новых дисплея весной, среди вероятных премьер называют новый Pro Display XDR.
- Apple TV 4K с A17 Pro – обновленный чип для поддержки Apple Intelligence, возможно, со встроенной камерой.
- HomePod Touch – совершенно новый продукт с 7-дюймовым сенсорным экраном, сосредоточенный вокруг AI Siri.
- HomePod mini 2 – новый чип, улучшение звука и прочее.
Лето: iOS 27 и новые компьютеры Mac
Обычно летом Apple не выпускает много новинок – это не слишком удачный сезон для запуска продуктов. Зато основное внимание уделяется новому программному обеспечению. Поэтому на конференции WWDC в июне Apple представит iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и прочее. Но также ожидается запуск двух новых Mac примерно в середине 2026 года.
- M5 Mac mini – версии M5 и M5 Pro с минимальными другими изменениями.
- M5 Mac Studio – вариант M5 Max и также совершенно новый чип M5 Ultra.
Осень: 18 поколение iPhone со складной моделью, обновленный MacBook Pro и другое
Осенний сезон традиционно является для Apple ключевым, ведь именно в сентябре проходит презентация новой линейки смартфонов iPhone. В следующем году ее, по слухам, пополнят первой складной моделью. Но на самом деле новинок гигант из Купертино готовит на осень значительно больше.
- iPhone 18 Pro – чип A20 Pro, Face ID под дисплеем для меньшего Dynamic Island, модем C2.
- iPhone 18 Pro Max – большая батарея, камера с переменной диафрагмой и много других усовершенствований.
- iPhone Fold / Ultra – широкоформатный экран, складывание книжкой, титановое покрытие, дисплей без складок.
- AirPods Pro 3 с камерами – встроенные в наушники камеры для поддержки функций искусственного интеллекта, в частности для получения и обработки визуальной информации.
- Apple Watch Series 12 – новый чип класса S, возможно, расширенные датчики здоровья и Touch ID.
- Apple Watch Ultra 4 – возможно, новые датчики здоровья, Touch ID и прочее.
- iPad mini с OLED – новый чип A20 Pro, OLED дисплей.
- M6 MacBook Pro – значительный редизайн, более тонкий и легкий корпус, дисплей с OLED сенсором.
Новинки без даты: Apple Glasses, новые домашние аксессуары
Также на следующий год запланирован дебют нескольких интересных новинок, дата презентации которых до сих пор неопределена. В частности это системы умного дома, а также умные очки.
- Apple Security Camera – первичный аксессуар для умного дома с интеграцией HomeKit Secure Video.
- Apple Video Doorbell – дверной звонок с Face ID, который может обеспечить интеграцию с умными замками.
- Apple Glasses / Vision – совместимость с iPhone, функции ИИ, сосредоточенные вокруг Siri и встроенных камер.
