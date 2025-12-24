Apple выпустит более 20 новых устройств в 2026 году: что известно

Для многих из нас получить под елку на Новый год гаджет от Apple – это настоящая мечта. Но и сама компания не стоит на месте, в 2026 году она планирует выпустить более двух десятков новых устройств в различных нишах и порадовать своих сторонников более продвинутыми техническими новинками.

Какие это будут гаджеты и когда ждать их выхода – информацию собирало издание 9 to 5 Mac. Наиболее насыщенными сезонами станут весна и осень.

Начало года и весна: недорогой MacBook, iPhone 17e, продукты для дома и другое

В 2026 году для Apple ожидается необыкновенно насыщенное начало года – компания планирует выпустить на рынок больше новинок, чем обычно. Среди них будут как совершенно новые для техногиганта виды гаджетов, так и обновленный бюджетный MacBook, а также недорогой iPhone 17e. Вот перечень того, что должно выйти на рынок в начале года с ключевыми особенностями этих устройств.

iPhone 17e – чип A19, фронтальная камера Center Stage, Dynamic Island.

– чип A19, фронтальная камера Center Stage, Dynamic Island. Базовый iPad – обновленный чип, вероятно, с поддержкой Apple Intelligence.

– обновленный чип, вероятно, с поддержкой Apple Intelligence. M4 iPad Air – обновление спецификаций до чипа M4.

– обновление спецификаций до чипа M4. AirTag 2 – новый чип Ultra Wideband с улучшенным диапазоном, обновление безопасности.

– новый чип Ultra Wideband с улучшенным диапазоном, обновление безопасности. MacBook – чип A-серии iPhone, яркие цвета, низкая стоимость.

– чип A-серии iPhone, яркие цвета, низкая стоимость. M5 MacBook Air – привычный дизайн, но новый чип M5 и, вероятно, обновленные цветовые варианты.

– привычный дизайн, но новый чип M5 и, вероятно, обновленные цветовые варианты. MacBook Pro с M5 Pro и Max – модели с экраном 14 дюймов и 16 дюймов, высокопроизводительные чипы M5.

– модели с экраном 14 дюймов и 16 дюймов, высокопроизводительные чипы M5. Apple Studio Display 2 – поддержка адаптивной частоты обновления экрана 120Hz ProMotion, HDR.

– поддержка адаптивной частоты обновления экрана 120Hz ProMotion, HDR. Второй дисплей Mac – эксперты ожидают, что Apple выпустит два новых дисплея весной, среди вероятных премьер называют новый Pro Display XDR.

– эксперты ожидают, что Apple выпустит два новых дисплея весной, среди вероятных премьер называют новый Pro Display XDR. Apple TV 4K с A17 Pro – обновленный чип для поддержки Apple Intelligence, возможно, со встроенной камерой.

– обновленный чип для поддержки Apple Intelligence, возможно, со встроенной камерой. HomePod Touch – совершенно новый продукт с 7-дюймовым сенсорным экраном, сосредоточенный вокруг AI Siri.

– совершенно новый продукт с 7-дюймовым сенсорным экраном, сосредоточенный вокруг AI Siri. HomePod mini 2 – новый чип, улучшение звука и прочее.

Лето: iOS 27 и новые компьютеры Mac

Обычно летом Apple не выпускает много новинок – это не слишком удачный сезон для запуска продуктов. Зато основное внимание уделяется новому программному обеспечению. Поэтому на конференции WWDC в июне Apple представит iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и прочее. Но также ожидается запуск двух новых Mac примерно в середине 2026 года.

M5 Mac mini – версии M5 и M5 Pro с минимальными другими изменениями.

– версии M5 и M5 Pro с минимальными другими изменениями. M5 Mac Studio – вариант M5 Max и также совершенно новый чип M5 Ultra.

Осень: 18 поколение iPhone со складной моделью, обновленный MacBook Pro и другое

Осенний сезон традиционно является для Apple ключевым, ведь именно в сентябре проходит презентация новой линейки смартфонов iPhone. В следующем году ее, по слухам, пополнят первой складной моделью. Но на самом деле новинок гигант из Купертино готовит на осень значительно больше.

iPhone 18 Pro – чип A20 Pro, Face ID под дисплеем для меньшего Dynamic Island, модем C2.

– чип A20 Pro, Face ID под дисплеем для меньшего Dynamic Island, модем C2. iPhone 18 Pro Max – большая батарея, камера с переменной диафрагмой и много других усовершенствований.

– большая батарея, камера с переменной диафрагмой и много других усовершенствований. iPhone Fold / Ultra – широкоформатный экран, складывание книжкой, титановое покрытие, дисплей без складок.

– широкоформатный экран, складывание книжкой, титановое покрытие, дисплей без складок. AirPods Pro 3 с камерами – встроенные в наушники камеры для поддержки функций искусственного интеллекта, в частности для получения и обработки визуальной информации.

– встроенные в наушники камеры для поддержки функций искусственного интеллекта, в частности для получения и обработки визуальной информации. Apple Watch Series 12 – новый чип класса S, возможно, расширенные датчики здоровья и Touch ID.

– новый чип класса S, возможно, расширенные датчики здоровья и Touch ID. Apple Watch Ultra 4 – возможно, новые датчики здоровья, Touch ID и прочее.

– возможно, новые датчики здоровья, Touch ID и прочее. iPad mini с OLED – новый чип A20 Pro, OLED дисплей.

– новый чип A20 Pro, OLED дисплей. M6 MacBook Pro – значительный редизайн, более тонкий и легкий корпус, дисплей с OLED сенсором.

Новинки без даты: Apple Glasses, новые домашние аксессуары

Также на следующий год запланирован дебют нескольких интересных новинок, дата презентации которых до сих пор неопределена. В частности это системы умного дома, а также умные очки.

Apple Security Camera – первичный аксессуар для умного дома с интеграцией HomeKit Secure Video.

– первичный аксессуар для умного дома с интеграцией HomeKit Secure Video. Apple Video Doorbell – дверной звонок с Face ID, который может обеспечить интеграцию с умными замками.

– дверной звонок с Face ID, который может обеспечить интеграцию с умными замками. Apple Glasses / Vision – совместимость с iPhone, функции ИИ, сосредоточенные вокруг Siri и встроенных камер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие обновления могут появиться в операционной системе iOS 27.

