Предзаказ GTA 6: стало известно, сколько стоит новая игра Rockstar

Новую игру GTA 6 от Rockstar можно будет предзаказать для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Можно будет заказать цифровую или физическую версию игры, но Rockstar подтвердила, что даже физические издания будут содержать код для загрузки внутри коробки.

Видео дня

Предзаказы на GTA 6 начнутся 25 июня в 00:00 по киевскому времени, а стандартное издание игры будет стоить 79,99 доллара. Более дорогая Ultimate Edition обойдется игрокам в 99,99 доллара, сообщает The Verge.

Физические копии начнут отправлять с 12 ноября, что позволит игрокам заранее скачать GTA 6 перед полноценным релизом. Выход игры запланирован на 19 ноября.

Те, кто оформит предзаказ или купит игру до 20 ноября, получат бонусный набор Vintage Vice City Pack. В него войдут автомобиль ’55 Vapid Stanier с гаражом, одежда, прически и скин для оружия. Этот набор станет отсылкой к игре GTA: Vice City 2002 года.

Покупатели цифровой версии также получат один месяц подписки на GTA Plus. Кроме того, Ultimate Edition будет содержать дополнительные цифровые бонусы для сюжетного режима: транспорт, оружие, татуировки, одежду и эксклюзивные внутриигровые магазины.

Цена GTA 6 давно стала предметом обсуждений среди геймеров, ведь стоимость крупных релизов и консолей в последнее время растет. Новая часть Grand Theft Auto выйдет более чем через десять лет после GTA V и уже считается одним из главных игровых релизов года.

Rockstar постепенно раскрывает подробности о GTA 6. В трейлерах уже показали главных героев, Джейсона и Люсию, а также возвращение в Vice City, где и будет разворачиваться основная история игры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl была номинирована на престижную премию BAFTA Games Awards 2026.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.