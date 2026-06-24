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Предзаказ GTA 6: стало известно, сколько стоит новая игра Rockstar

Алина Милсент
Техно Oboz
2 минуты
660
GTA 6
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Новую игру GTA 6 от Rockstar можно будет предзаказать для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Можно будет заказать цифровую или физическую версию игры, но Rockstar подтвердила, что даже физические издания будут содержать код для загрузки внутри коробки.

Предзаказы на GTA 6 начнутся 25 июня в 00:00 по киевскому времени, а стандартное издание игры будет стоить 79,99 доллара. Более дорогая Ultimate Edition обойдется игрокам в 99,99 доллара, сообщает The Verge.

GTA 6.

Физические копии начнут отправлять с 12 ноября, что позволит игрокам заранее скачать GTA 6 перед полноценным релизом. Выход игры запланирован на 19 ноября.

Те, кто оформит предзаказ или купит игру до 20 ноября, получат бонусный набор Vintage Vice City Pack. В него войдут автомобиль ’55 Vapid Stanier с гаражом, одежда, прически и скин для оружия. Этот набор станет отсылкой к игре GTA: Vice City 2002 года.

GTA 6.
GTA 6.

Покупатели цифровой версии также получат один месяц подписки на GTA Plus. Кроме того, Ultimate Edition будет содержать дополнительные цифровые бонусы для сюжетного режима: транспорт, оружие, татуировки, одежду и эксклюзивные внутриигровые магазины.

GTA 6.
GTA 6.

Цена GTA 6 давно стала предметом обсуждений среди геймеров, ведь стоимость крупных релизов и консолей в последнее время растет. Новая часть Grand Theft Auto выйдет более чем через десять лет после GTA V и уже считается одним из главных игровых релизов года.

GTA 6.

Rockstar постепенно раскрывает подробности о GTA 6. В трейлерах уже показали главных героев, Джейсона и Люсию, а также возвращение в Vice City, где и будет разворачиваться основная история игры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl была номинирована на престижную премию BAFTA Games Awards 2026.

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