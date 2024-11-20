Появился первый официальный обзор S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: какую оценку получила долгожданная игра

20 ноября этого года войдет в историю украинской игровой индустрии. Сегодня состоялся долгожданный релиз постапокалиптического шутера "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля", выход которого откладывался несколько раз.

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И в соцсети X (бывший Twitter) прямо в этот же день появилась первая официальная рецензия на новинку. Своим отзывом поделилось британское издание The Gamer Guide. "Увлекательная атмосфера, интересная история и непростой игровой процесс", - так охарактеризовали они работу украинской студии GSC Game World.

В более расширенном ревью говорится: "Впечатляющая графика и реалистическое изображение чернобыльской зоны отчуждения дополнены богатой сюжетной линией и глубоким лором. Игра предлагает уникальный опыт выживания, несмотря на высокий порог вхождения и периодические проблемы с производительностью, что делает ее выдающимся представителем жанра "survival horror". Издание поставило игре оценку 9/10.

Ранее генеральный директор Xbox Game Studios и глава бренда Xbox Фил Спенсер уже сообщал, что считает "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" достойной по меньшей мере номинации на награду "Игра года". Новинка вышла эксклюзивно на консолях от Microsoft.

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