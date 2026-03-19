Почему смартфон медленно заряжается: самые частые причины

Современные смартфоны, независимо от того iPhone это или Android, поддерживают впечатляющие темпы быстрой зарядки – от 40 Вт до 60 Вт и выше. Это позволяет пополнить энергию устройства за считанные минуты.

Видео дня

Однако, если ваш гаджет начал медленно заряжать свой аккумулятор, не стоит сразу паниковать. Как пишет издание BGR, большинство связанных с этим проблем можно диагностировать и исправить самостоятельно. Просто проверьте всю цепочку зарядки – от самого смартфона до кабеля, адаптера и условий окружающей среды. И вот как это правильно делается.

Смартфон и аксессуары

Первым пунктом проверки должен стать зарядный порт. Со временем в нем накапливается пыль, ворс и грязь, что ухудшает контакт. Тщательная очистка порта часто решает проблему. Также стоит помнить, что попадание влаги может заблокировать процесс зарядки до момента, когда устройство полностью высохнет.

Следующее критическое звено – это кабель. Лучше всего использовать оригинальный провод, который шел в комплекте с телефоном. Если вы покупаете сторонний кабель, убедитесь, что он поддерживает стандарт USB Power Delivery (USB PD). И проверьте устройство на целостность. Даже незначительное повреждение изоляции или внутренних жил может существенно замедлить передачу энергии.

Не менее важным является адаптер питания. Поскольку большинство производителей больше не кладут их в коробку, пользователи часто используют старые блоки. Если ваш iPhone поддерживает 40 Вт, а адаптер выдает только 20 Вт, быстрой зарядки не будет. При использовании многопортовых зарядок убедитесь, что конкретный выход обеспечивает нужную мощность, подходящую для вашего смартфона.

Окружающая среда и эксплуатация

Иногда проблема кроется не в технике, а во внешних факторах. Именно так, от того, где и как вы заряжаете свой гаджет, тоже может зависеть скорость передачи энергии. Вот что стоит проверить в первую очередь.

Источник питания – попробуйте сменить розетку или удлинитель, неисправность может быть именно в них.

– попробуйте сменить розетку или удлинитель, неисправность может быть именно в них. Температурный режим – смартфоны крайне чувствительны к перегреву. В жаркие дни или под прямыми солнечными лучами контроллер автоматически снижает скорость зарядки, чтобы защитить аккумулятор.

– смартфоны крайне чувствительны к перегреву. В жаркие дни или под прямыми солнечными лучами контроллер автоматически снижает скорость зарядки, чтобы защитить аккумулятор. Активность пользователя – использование тяжелых игр или энергоемких приложений во время зарядки заставляет телефон греться, что негативно влияет на скорость накопления энергии. Лучше всего во время зарядки оставить устройство в покое с выключенным экраном.

Программные настройки и состояние батареи

Кроме перечисленного, стоит также проверить настройки самого смартфона. Такие функции, как "Оптимизированная зарядка" на iPhone или соответствующие режимы на Android, могут намеренно ограничивать скорость для продления срока службы аккумулятора. Также рекомендуется перезагрузить устройство, чтобы исключить ошибки в работе фонового ПО или плохой уровень сотового сигнала, истощающий ресурс.

Впрочем, если ни один из вышеперечисленных методов не помог, проблема может быть в физическом износе аккумулятора. Со временем батарея теряет свою емкость и способность быстро принимать заряд. В таком случае стоит обратиться в сервисный центр для профессиональной диагностики или замены компонента.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.