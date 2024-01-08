Почему роутер лучше закрепить на потолке: названо главное преимущество

Пользователи предпочитают стабильный и быстрый интернет, чтобы беспрепятственно выполнять всю работу и находить нужную информацию. Но часто бывают ситуации, когда на экране гаджета появляется надпись "слабое соединение" или "соединение прервано". На это влияет много факторов, но главное – это неправильное место расположения роутера.

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Потолок – это лучший вариант для устройства, что обеспечит надежный и стабильный сигнал в доме. OBOZ.UA узнал, какие преимущества имеет такой метод и как самостоятельно установить прибор.

Преимущества

Установка роутера на потолке – это простой способ, который поможет избежать проблем с интернетом. Поднятие устройства уменьшит помехи, позволяя сигналу достигать каждого уголка вашего дома. Это особенно актуально для большой квартиры или двухэтажного дома.

Таким образом вы также усложните доступ к сети Wi-Fi. Злоумышленникам будет труднее перехватить сигнал извне, поэтому интернетом смогут пользоваться только те, кто знает пароль.

Как установить роутер на потолок

Для начала нужно выбрать правильное место. Это должна быть центральная комната, чтобы обеспечить равномерное покрытие во всей квартире.

Специальное оборудование. Вам нужно приобрести кронштейн для крепления на потолке (опорная деталь или конструкция), шурупы и инструменты.

Безопасность. Отсоедините роутер от питания, затем следуйте инструкции и установите кронштейн на потолок, убедитесь в его надежности.

Затем прикрепите роутер, подсоедините необходимые кабели и включите прибор. Проверьте, есть ли сигнал и подключите гаджеты к интернету. С помощью специальной программы проверьте скорость сети.

Такой простой способ улучшит сигнал интернета и обеспечит стабильный сигнал во всех комнатах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в какой комнате категорически запрещено ставить Wi-Fi роутер.

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