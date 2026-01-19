Почему не стоит пользоваться Wi-Fi в отеле: объяснение экспертов

Современный человек привык оставаться на связи даже во время отпуска или командировки. После долгой дороги, прибыв в отель, многие сразу пытаются подключиться к локальной Wi-Fi-сети. Это кажется удобным и логичным решением для проверки почты, мессенджеров или социальных сетей.

Однако эксперты настоятельно рекомендуют воздержаться от такого шага или максимально ограничить использование гостиничной сети. Дело в том, что большинство гостиничных Wi-Fi не соответствуют элементарным стандартам защиты. Из-за этого личные данные путешественников могут легко стать добычей кибер-преступников.

Основные риски гостиничных сетей

Гостиничный Wi-Fi обычно работает на устаревшем оборудовании с минимальной или вообще отсутствующей защитой. Пароль, если он и есть, часто указан на видном месте или очень прост для подбора. Даже наличие страницы входа с запросом номера комнаты или электронной почты не гарантирует безопасности – такие меры легко обойти. Подключение к такой сети фактически приравнивается к использованию открытого публичного интернета в аэропорту или кафе. Злоумышленники могут перехватывать весь трафик, получая доступ к паролям, платежным данным, личным сообщениям и другой чувствительной информации.

Вот как выглядят типичные угрозы, когда вы подключаетесь к незащищенной гостиничной сети:

Хакеры также практикуют создание фальшивых точек доступа ("evil twin"), которые выглядят как официальная сеть отеля.

Кроме того, через уязвимые роутеры или подключенные принтеры злоумышленники могут заразить сеть вредоносным ПО, что угрожает всем подключенным устройствам.

Как минимизировать опасность, если альтернативы нет

Если избежать использования гостиничного Wi-Fi невозможно, стоит заранее подготовиться. Сперва обязательно уточните у рецепции точное название официальной сети, чтобы не подключиться к подделке.

Самой надежной защитой станет премиум VPN-сервис, который шифрует весь трафик и скрывает вашу активность от посторонних глаз.

Дополнительно рекомендуют активировать фаервол и антивирус на всех устройствах.

Вот пример безопасного подхода к работе в отеле с использованием дополнительной защиты:

Даже с этими мерами лучше избегать важных действий: входа в банковские кабинеты, рабочие учетные записи или личную почту. Разрешается только легкий просмотр новостей, поиск информации или просмотр общедоступного контента.

Такой осторожный подход значительно снижает вероятность стать жертвой кибератаки во время пребывания в отеле.

