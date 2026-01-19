Почему не стоит пользоваться Wi-Fi в отеле: объяснение экспертов
Современный человек привык оставаться на связи даже во время отпуска или командировки. После долгой дороги, прибыв в отель, многие сразу пытаются подключиться к локальной Wi-Fi-сети. Это кажется удобным и логичным решением для проверки почты, мессенджеров или социальных сетей.
Однако эксперты настоятельно рекомендуют воздержаться от такого шага или максимально ограничить использование гостиничной сети. Дело в том, что большинство гостиничных Wi-Fi не соответствуют элементарным стандартам защиты. Из-за этого личные данные путешественников могут легко стать добычей кибер-преступников.
Основные риски гостиничных сетей
Гостиничный Wi-Fi обычно работает на устаревшем оборудовании с минимальной или вообще отсутствующей защитой. Пароль, если он и есть, часто указан на видном месте или очень прост для подбора. Даже наличие страницы входа с запросом номера комнаты или электронной почты не гарантирует безопасности – такие меры легко обойти. Подключение к такой сети фактически приравнивается к использованию открытого публичного интернета в аэропорту или кафе. Злоумышленники могут перехватывать весь трафик, получая доступ к паролям, платежным данным, личным сообщениям и другой чувствительной информации.
Вот как выглядят типичные угрозы, когда вы подключаетесь к незащищенной гостиничной сети:
- Хакеры также практикуют создание фальшивых точек доступа ("evil twin"), которые выглядят как официальная сеть отеля.
- Кроме того, через уязвимые роутеры или подключенные принтеры злоумышленники могут заразить сеть вредоносным ПО, что угрожает всем подключенным устройствам.
Как минимизировать опасность, если альтернативы нет
Если избежать использования гостиничного Wi-Fi невозможно, стоит заранее подготовиться. Сперва обязательно уточните у рецепции точное название официальной сети, чтобы не подключиться к подделке.
Самой надежной защитой станет премиум VPN-сервис, который шифрует весь трафик и скрывает вашу активность от посторонних глаз.
Дополнительно рекомендуют активировать фаервол и антивирус на всех устройствах.
Вот пример безопасного подхода к работе в отеле с использованием дополнительной защиты:
- Даже с этими мерами лучше избегать важных действий: входа в банковские кабинеты, рабочие учетные записи или личную почту.
- Разрешается только легкий просмотр новостей, поиск информации или просмотр общедоступного контента.
Такой осторожный подход значительно снижает вероятность стать жертвой кибератаки во время пребывания в отеле.
OBOZ.UA ранее писал, надо ли выключать Wi-Fi роутер на ночь.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.