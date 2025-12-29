Почему быстро разряжается батарея на Android: названа скрытая причина

В условиях постоянных отключений электроэнергии перспектива остаться с полностью разряженным смартфоном является довольно распространенной причиной чувства тревоги и беспокойства. Впрочем, эксперты уверяют владельцев устройств на Android – существует способ заметно сократить потребление зарядки гаджетом.

Как пишет издание SlashGear, чтобы сэкономить заряд аккумулятора, нужно правильно настроить стандартный для ОС браузер Chrome. Даже в неактивном состоянии он способен ощутимо нагружать батарею.

Компания Google, которая является производителем Android, традиционно собирает и объединяет данные пользователей для удобства, и Chrome в этом смысле не исключение. Однако иногда такие механизмы заходят слишком далеко и в конце концов больше вредят, чем помогают. Если вы не готовы сменить свой браузер на что-то другое, попробуйте изменить несколько настроек, чтобы потреблять меньше энергии.

Дело в фоновых процессах

Одной из причин повышенного энергопотребления являются многочисленные операции, которые Chrome выполняет в фоновом режиме. Каждый процесс обращается к сети, обменивается данными с сервером, получает и отправляет информацию. За сутки все эти мелкие действия могут съедать до 13% заряда.

Проблема заключается в том, что эти процессы созданы, чтобы ускорять работу и быть полезными. Но их можно отключать вручную, ограничивая те, которые вам на самом деле не нужны.

Самым простым шагом является отключение фоновой передачи данных. На всех смартфонах эта опция доступна не всегда, но если зажать иконку Chrome, открыть "Сведения о приложении", перейти к "Использование данных", там можно увидеть переключатель фоновых соединений. Его стоит выключить. Впрочем, и это еще не все.

Настройки Chrome

Многие условно полезные функции, которые при этом являются пожирателями заряда, спрятаны в разделе настроек браузера. Попасть туда можно через меню с тремя точками в верхнем углу его окна. И вот перечень параметров, которые стоит просмотреть.

Предварительная загрузка страниц. Она позволяет Chrome заранее подготовить фрагменты сайтов на основе поведения пользователя, чтобы открыть их быстрее. Отключить это можно в разделе "Конфиденциальность и безопасность". Выберите пункт "Предварительная загрузка страниц" и выставьте опцию выбирать вариант без загрузки.

Она позволяет Chrome заранее подготовить фрагменты сайтов на основе поведения пользователя, чтобы открыть их быстрее. Отключить это можно в разделе "Конфиденциальность и безопасность". Выберите пункт "Предварительная загрузка страниц" и выставьте опцию выбирать вариант без загрузки. Подсказки поиска в адресной строке. Они формируются на основе предыдущих запросов и поисковых трендов. Чтобы их отключить, нужно зайти в Google-сервисы в настройках и отключить функцию улучшения поисковых предложений.

Они формируются на основе предыдущих запросов и поисковых трендов. Чтобы их отключить, нужно зайти в Google-сервисы в настройках и отключить функцию улучшения поисковых предложений. Отдельные сайты могут отправлять уведомления через браузер . Их можно остановить полностью или управлять доступом для каждого ресурса отдельно в разделе "Настройки сайта → Оповещения".

. Их можно остановить полностью или управлять доступом для каждого ресурса отдельно в разделе "Настройки сайта → Оповещения". Еще одна энергозатратная опция – синхронизация между устройствами, передающая историю, закладки, файлы cookie и другие данные. В меню аккаунта можно отключить синхронизацию тех категорий, которые не нужны.

Параметры на главной странице Chrome

Несколько настроек меняются непосредственно со страницы google.com. После открытия следует пролистать вниз и нажать "Настройки".

Автоматическое воспроизведение видео запускает ролики сразу после загрузки страницы – преимущественно это рекламные материалы, но иногда и контент сайта. В разделе "Настройки поиска → Другие настройки" можно открыть пункт управления предварительным проигрыванием и полностью его отключить или разрешить только при подключении к Wi-Fi.

Здесь же рядом размещен переключатель трендовых запросов. Он дает подсказки на основе популярных поисковых запросов в текущий момент. Его также можно отключить.

Такой подход позволяет и в дальнейшем удобно пользоваться мобильной версией браузера Chrome, но в то же время уменьшить "энергетический аппетит" браузера. Это заметно увеличит время работы смартфона без подзарядки.

