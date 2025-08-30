Как освободить память на Android: места в смартфоне, которые нужно регулярно чистить

Для корректной работы смартфону требуется достаточно свободного места. Однако, во время работы он сам накапливает остаточные файлы, временные файлы, дубликаты фото и устаревшие программы, которые сильно засоряют пространство внутреннего хранилища.

Видео дня

Такое засорение перегружает оперативную память и снижает быстродействие устройства и может приводить к более быстрому разряду аккумулятора. Как почистить устройство на операционной системе Android, рассказало издание ITC.ua.

Одним из мест, где чаще всего прячется цифровой "мусор", является папка "Загрузки". Туда автоматически попадают PDF-документы, фотографии, установочные APK-файлы и другие материалы из интернета. Поэтому даже за несколько месяцев использования гаджета, эта папка превращается в хранилище хаотичных данных. Чтобы не тратить целую кучу времени на сортировку и очистку папки "Загрузки", эксперты советуют наводить в ней порядок хотя бы раз в несколько недель. Удаляйте лишние файлы, а важные переносите на компьютер или в облачное хранилище.

Отдельную проблему составляет кэш приложений. Это временная информация, которая помогает быстрее запускать программы, но со временем она накапливается в значительных объемах, занимая гигабайты памяти. Наибольшие объемы таких данных поступают от браузеров, мессенджеров и соцсетей. Очистить кэш на Android можно в настройках: "Программы" → выбор приложения → "Хранилище" → "Очистить кэш".

Не стоит забывать и о мультимедиа из мессенджеров. Видео, фото и голосовые сообщения автоматически сохраняются в телефоне. А удаленные из галереи материалы еще некоторое время лежат в корзине, все равно занимая место. Поэтому регулярная очистка галереи, мессенджеров и самой корзины поможет освободить немало места.

Программы, которыми вы давно не пользовались, тоже стоит удалять. Они не просто занимают нужные вам мегабайты, но и нередко работают в фоновом режиме, что дополнительно расходует заряд аккумулятора. Если это системные приложения, которые невозможно удалить, их можно по крайней мере отключить, чтобы они не запускались.

Даже SMS и история звонков способны накапливаться годами. Обычно они не критичны для памяти, однако при большом количестве тоже способны замедлять систему. Поэтому эксперты советуют оставлять на устройстве только важные сообщения, например, с кодами от банка, а остальные – смело удалять.

Стоит обратить внимание и на системный кэш и раздел "Другое" в хранилище, где хранятся остаточные файлы программ и ненужные данные. Если телефон начал работать медленнее, а стандартная очистка не помогает, пригодятся утилиты вроде Files by Google или SD Maid — они обнаружат и уберут скрытые файлы.

Еще один момент — дубликаты в облачных сервисах. Автоматическая загрузка фото и видео создает копии как в облаке, так и на самом устройстве. Включите функцию "освободить место" в сервисе хранения или же вручную удалите локальные файлы, чтобы избежать двойного сохранения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 7 неочевидных настройках, которые улучшат работу смартфона Samsung.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.