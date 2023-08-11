Пик метеоритного потока Персеиды уже совсем скоро: точное время, когда смотреть

Август ознаменуется ярким астрономическим явлением – потоком Персеиды. Его можно будет увидеть из любой точки Земли, но самым ярким метеоритный дождь будет в Северном полушарии.

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Метеоритный поток также называют звездопадом – это природное явление, во время которого на небосводе появляются многочисленные метеоры, словно летящие по определенной траектории. Когда наступит пик потока Персеиды, рассказало издание Space.

Ученые объясняют метеоритные потоки обломками комет. Крошечные песчинки или остатки пыли с невероятно высокой скоростью летят через Земную атмосферу, а взаимодействие является причиной их возгорания. Таким образом, происходят вспышки.

Поток Персеиды начался 17 июля и продлится до 24 августа. Своего пика он достигнет 12-13 августа, тогда, по словам астрономов, количество метеоров вырастет до 75-100 в час. Пик активности метеорного потока Персеиды придётся в 04:00 EDT (0800 GMT) в воскресенье, 13 августа.

Название метеоритного потока связано с созвездием – поток Персеиды будет лететь на Землю из созвездия Персея.

По данным Королевского музея Гринвича, идеальным временем для наблюдения за звездопадом является период, когда радиант Персея будет находиться над горизонтом. Луна сейчас близка к фазе новолуния, то есть она почти не видна на ночном небе. Отсутствие лунного света создает темное небо, идеальное для обнаружения метеоров.

Поток Персеиды вызван обломками, оставленными во внутренней части Солнечной системы кометой 109P/Свифта-Таттля. Комета состоит из пыли, льда, камней и темного органического материала и вращается вокруг Солнца со скоростью 150634 км/ч. Комете Свифта-Таттля требуется 133 земных года, чтобы полностью облететь Солнце.

Солнечное излучение нагревает комету, заставляя твердый лед сразу превращаться в газ – этот процесс называется сублимацией. Газ выходит из небесного тела и "сдувает" обломки льда, пыли и камней. Таким образом создается "песчаный мусор", который и создает метеоритный поток.

В результате на высоте примерно 70-100 км над Землей большие фрагменты камней и льда взрываются яркими огненными шарами. Меньшие фрагменты проникают дальше в атмосферу Земли, а их постепенное разрушение оставляет за собой более длинные полосы света.

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