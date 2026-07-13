Ошибаются почти все: где нельзя класть телефон на ночь

Выключить перед сном лампу и положить мобильный телефон под подушку или на тумбочку у кровати – ритуал, знакомый практически всем. Однако эксперты утверждают, что этим вы наносите вред своему ночному отдыху.

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Если ваш смартфон ночует с вами, это повышает риск лишних пробуждений, пролистывания ленты до поздней ночи и ночного общения с гаджетом. Что сделать, чтобы сократить все это, рассказало издание NLC.

Для многих телефон стал уже не просто будильником, но и последним вечерним компаньоном. Мы вглядываемся в экран перед сном как минимум пару десятков минут. Именно поэтому так важно, куда мы кладем его перед сном. Согласно недавним технологическим рекомендациям, телефон следует держать не менее чем в одном метре от кровати, а если есть возможность, то лучше переместить его на полтора-два метра. Положите его на комод, дальнюю полку, письменный стол или даже перенесите в противоположный конец комнаты, если хотите хорошо отдохнуть.

Почему плохо, когда телефон лежит рядом

Самая большая проблема обычно заключается не в том, что телефон находится на расстоянии вытянутой руки, а в том, что до него слишком легко дотянуться. Если он лежит на прикроватной тумбочке, достаточно одного ночного пробуждения, уведомления или открытого в полусне сообщения – и мозг снова мгновенно включается в работу. Свет экрана, непрерывный поток информации, соцсети и сообщения могут существенно затруднить засыпание. Часто проблема заключается не только в синем свете, но и в том, что сам контент телефона не дает заснуть: новости, работа, споры, сообщения, комментарии, дела.

Отложите свой гаджет подальше, и это невидимое препятствие между вами и глубоким сном исчезнет. Вы просто не захотите вставать с постели, чтобы полистать ленту.

Это не значит, что телефона в спальне нужно панически бояться. Это скорее практический трюк для гигиены сна. Чем дальше находится устройство, тем меньше вероятность того, что вы начнете пользоваться им снова и снова перед сном или посреди ночи.

Если вы используете его в качестве будильника, это может быть даже преимуществом. Утром вам придеется встать, чтобы его выключить, поэтому шансы на то, что вы пять раз отложите будильник, в итоге встанете слишком поздно и будете спешить утром, значительно уменьшатся.

Лучшее место – не рядом с кроватью

В идеале зарядное устройство для телефона также не должно стоять рядом с кроватью. Гораздо лучше обустроить для него постоянное вечернее место: например, в другом конце комнаты, в прихожей или в гостиной. Если это кажется слишком радикальным, начните с небольшого шага. Кладите его не рядом с подушкой, а на противоположный край прикроватной тумбочки. Затем переместите на комод. Со временем вы сможете даже вынести его из спальни. Главное, чтобы телефон не был последним, что вы видите перед засыпанием, и первым, за что вы беретесь после пробуждения.

Также отключайте уведомления

Само по себе расстояние мало что даст, если телефон будет светиться, вибрировать или пищать всю ночь. На ночь стоит включать режим сна, функцию "Не беспокоить" или, по крайней мере, отключать уведомления.

Если вы беспокоитесь, что кто-то не сможет связаться с вами в экстренной ситуации, на большинстве телефонов можно настроить все так, чтобы звонки от определенных контактов проходили даже в бесшумном режиме. Так вам не придется давать каждому приложению доступ к вашему ночному отдыху. А вот социальные сети, уведомления о новостях и рабочие сообщения спокойно подождут до утра.

Когда стоит отложить телефон вечером

Рекомендации экспертов не совсем одинаковы, но в целом они сходятся в том, что перед сном стоит дать мозгу время на успокоение. Кому-то очень помогает даже 30 минут без экрана, для других более эффективным оказывается час или даже больше.

Не обязательно сразу устраивать полный цифровой детокс. Может оказаться вполне достаточным одно простое правило: кровать – это больше не место для телефона. Даже если вы пользуетесь устройством вечером, не просматривайте ленту, лежа в полусне; закройте его заранее, отложите подальше и только после этого ложитесь спать.

Если телефон лежит рядом с вами только потому, что перед сном вам нужен какой-то переходный процесс, попробуйте выбрать другой вечерний ритуал. Это может быть несколько страниц книги, спокойная музыка, короткая разминка, ведение заметок или просто запись дел на следующий день – чтобы мозг не начинал их прокручивать, пока вы уже в постели.

Перемещение телефона подальше от себя – это не какое-то кардинальное изменение образа жизни. Это не стоит денег, не требует специальных устройств и не предполагает идеальной самодисциплины. Нужно лишь по вечерам не класть его рядом с подушкой. Возможно, сначала это покажется непривычным. Но если вы будете реже тянуться к нему, легче засыпать, а утром не начнете свой день с экрана – попробовать однозначно стоит.

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