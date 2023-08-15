Огненное кольцо появится в небе над Землей в знаковый для украинцев день: где смотреть трансляцию

Этой осенью над Землей можно будет наблюдать уникально зрелищное небесное явление – кольцевое солнечное затмение. Оно происходит, когда Луна на пике закрывает солнечный диск таким образом, что он превращается в огненное кольцо. Произойдет это в день, когда украинцы много лет отмечали Покров, а в последние годы еще и День защитников и защитниц Украины – 14 октября (с этого года оба праздника перенесли на 1 октября из-за перехода церкви на новый календарь).

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По данным портала Live Science, в полной мере затмение будет видно в Северной Америке. Первыми его увидят жители штата Орегон, далее оно будет продвигаться через Северную Калифорнию, Неваду, Юту, северо-восточную Аризону, юго-запад Колорадо, Нью-Мексико и Техас. А потом им можно будет полюбоваться на мексиканском полуострове Юкатан, в Белизе, Гондурасе, Никарагуа, Панаме и Колумбии. В Украине явление можно будет просмотреть только в формате онлайн. (Чтобы получить доступ до видео, долистайте новость до конца)

В общем, по расчетам ученых, затмение будет продолжаться около трех часов. Но его наиболее зрелищная фаза – превращение Солнца в огненное кольцо – будет видна только в пределах узкой зоны, описанной выше, и всего на несколько минут.

Кольцевое солнечное затмение отличается от полного солнечного затмения. Оно не влечет за собой сумерки среди дня и снижение температуры воздуха. К тому же, наблюдать его можно только через защитные устройства. Но красота подобного затмения незабываема.

Такой тип явления возникает вследствие того, что Луна проходит перед Солнцем, находясь на большем отдалении от Земли на своей эллиптической орбите. Таким образом она визуально оказывается меньше нашей звезды и закрывает ее лишь частично. В какой-то момент центры небесных тел совпадают и в небе появляется кольцо огня. Во время этого затмения Луна закроет до 91% Солнца, то есть кольцо будет достаточно выразительным.

Пиковая фаза в узкой полосе, где явление будет видно полностью, составит всего от 4 минут 29 секунд до 4 минут 52 секунд. Самое продолжительное "огненное кольцо" будет видно с острова Падре на побережье Техаса. Расчеты показывают, что путь затмения проляжет через отдаленные районы юго-запада США, где расположены национальные и государственные парки. Крупнейшими городами на пути явления станут Альбукерке в Нью-Мексико и Сан-Антонио в Техасе.

Тем, кто не сможет увидеть явление своими глазами, будут доступны несколько вариантов онлайн-трансляции. Так ее проведет научный музей Exploratorium в Сан-Франциско и сайт www.timeanddate.com. Он уже запустил возможность подписки на просмотр затмения с помощью астрономических устройств.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что солнечная активность может достичь пика раньше, чем рассчитывали ученые, и чем это чревато для человечества.

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