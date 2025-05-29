'Никакого соглашения не подписано': Маск недвусмысленно отреагировал на заявление Дурова о сотрудничестве xAI с Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров утверждает, что договорился с американским миллиардером Илоном Маском о партнерстве с его компанией xAI сроком на год. Сотрудничество предусматривает распространение чат-бота с искусственным интеллектом Grok среди пользователей мессенджера. Однако сам Маск говорит, что договора нет.

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По крайней мере, нет письменного соглашения. Об этом американец сообщил в собственной соцсети Х.

"Никакие соглашения не подписаны", – именно так Маск ответил в сети на сообщение Дурова.

На фоне такого комментария американского предпринимателя криптовалюта Дурова TON начала падать, сообщают эксперты. Этому предшествовал ее рост, и сейчас TON все еще в плюсе, хотя ее стоимость продолжает уменьшаться.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Дурова, уже"этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке".

"Мы с Илоном Маском договорились о годовом партнерстве, чтобы донести чат-бот Grok от xAI до наших более миллиарда пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram", – в частности, уверял Дуров.

Владелец Telegram ожидал, что его платформа "получит от xAI 300 миллионов долларов наличными и акционерным капиталом, а также 50% дохода от подписок xAI, проданных через Telegram".

Если договоренность действительно существует, то в Telegram появятся новые функции. В частности, можно будет задавать Grok вопросы в ленте поиска.

Также Grok сможет менять стиль сообщения и делать его более подробным. Можно будет делать выдержки больших сообщений и файлов.

Илон Маск объявил о запуске компании xAI еще в июле 2023 года. Она занимается исследованием искусственного интеллекта. А уже в ноябре того же года xAI разработала нейросеть Grok, которую внедрили в работу соцсети X.

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