В Telegram появится чат-бот с искусственным интеллектом: Маск и Дуров договорились о партнерстве на сотни миллионов. Видео

Основатель Telegram Павел Дуров договорился с американским миллиардером Илоном Маском о партнерстве с его компанией xAI сроком на год. Сотрудничество предусматривает распространение чат-бота с искусственным интеллектом Grok среди пользователей мессенджера.

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Об этом Павел Дуров сообщил в Х. По его словам, такое партнерство также укрепит финансовое положение Telegram.

"Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Мы с Илоном Маском договорились о годовом партнерстве, чтобы донести чат-бот Grok от xAI до наших более миллиарда пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram", – написал Дуров.

Вместе с тем Telegram получит от компании Маска сотни миллионов долларов.

"Telegram получит от xAI 300 миллионов долларов наличными и акционерным капиталом, а также 50% дохода от подписок xAI, проданных через Telegram", – заявил Дуров.

В мессенджере также появятся новые функции:

- можно будет задавать Grok вопросы в ленте поиска;

- Grok сможет менять стиль сообщения и делать его более подробным;

- можно будет делать выдержки больших сообщений и файлов;

- Grok сможет быть модератором чатов и проводить фактчек постов.

На фоне новостей о сотрудничестве Telegram с компанией Илона Маска xAI стоимость криптовалюты Toncoin (TON), которая разработана Дуровым вместе с братом, и используется в сети мессенджера, резко подскочила.

Сразу после поста Павла Дурова TON буквально взлетел на 22,24%.

Правда, впоследствии цена TON немного отскочила назад – до 16%.

Стоит отметить, что в целом крипторынок за прошедшие сутки упал на 2,6%. Поэтому такой резкий рост TON на фоне последних новостей контрастирует с общим движением рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, Илон Маск объявил о запуске компании xAI в июле 2023 года. Она занимается исследованием искусственного интеллекта. А уже в ноябре того же года xAI разработала нейросеть Grok, которую внедрили в работу соцсети X.

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