Не только к ноутбуку: к каким устройствам можно подключать жесткий диск

Внешние жесткие диски мы обычно воспринимаем как простое физическое хранилище для бэкапа файлов или переноса их между компьютерами. Однако многие современные гаджеты, которые уже есть у вас дома, тоже умеют работать с ними напрямую.

Вы можете получить гораздо больше пользы от такого устройства, если поймете, как использовать его более широко. Куда можно подключить внешний диск, рассказало издание BGR. Но перед подключением обратите внимание на два нюанса: диск лучше отформатировать в систему exFAT для максимальной совместимости, а если диску не хватает питания от порта (он не "раскручивается"), может понадобиться USB-хаб с собственным блоком питания.

Смарт-телевизоры

Большинство современных телевизоров имеют USB-порты, к которым можно подключить диск, чтобы просматривать фото или фильмы в высоком качестве на большом экране. Телевизор распознает накопитель как источник медиафайлов через встроенные плееры.

Важно: контент будет доступен только через операционную систему самого телевизора. Если вы хотите смотреть файлы через приставку, диск нужно подключать непосредственно в USB-порт этой приставки.

Wi-Fi роутеры

Это один из самых разумных способов использования порта на роутере. Подключив диск к маршрутизатору, вы создаете некий "сетевой диск" (дешевый аналог NAS). Это позволяет всем устройствам в вашей домашней сети иметь общий доступ к файлам.

Для настройки обычно нужно зайти в меню роутера (через приложение или браузер) и включить функцию общего доступа к файлам. Скорость работы будет зависеть от мощности вашего Wi-Fi и самого роутера.

Игровые консоли

Современные игры весят сотни гигабайт, и память консолей забивается мгновенно. Внешний диск – это отличный способ расширить пространство девайса, хотя и с определенными ограничениями.

На PlayStation 5 и Xbox Series X/S вы не сможете запускать новые игры (оптимизированные под эти консоли) прямо с внешнего жесткого диска – их придется переносить на внутреннюю память для игры. Однако внешний диск идеально подходит для запуска игр предыдущих поколений или просто как "холодное хранилище" для тяжелых проектов, чтобы не загружать их каждый раз заново.

Смартфоны и планшеты

Если ваш гаджет поддерживает технологию USB OTG (On-The-Go), к нему можно подключить жесткий диск через переходник с Type-A на Type-C. Это удобно для создания офлайн-бэкапов фото и видео без использования облачных сервисов. Главная проблема здесь – питания: мобильные устройства часто не могут выдать достаточно тока для механического диска, поэтому здесь опять же может пригодиться активный USB-хаб.

